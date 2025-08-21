Mac DeMarco lança o single “Phantom”
Parte de seu novo álbum "Guitar", previsto para esta sexta-feira
“‘Guitar’ é deslumbrante e profundamente idiossincrático, diferente de qualquer outra coisa em sua discografia. Contém algumas de suas composições mais íntimas e sofisticadas.” — The New Yorker
Mac DeMarco lançou “Phantom”, a prévia final de seu novo álbum Guitar, que chega nesta sexta-feira via Mac’s Record Label. Após o single do mês passado, “absolutely mesmerizing” (The Needle Drop) “Holy”, e o single principal, “Home”, “Phantom” surge como uma faixa calorosa, melancólica e minimalista, que encontra Mac em busca de alguém — ou talvez algo — que perdeu. Nos versos iniciais, ele canta: “Sure, I’d give it up // Just for one more chance to say goodnight // Oh, my love, was it real or just fantasy? // Your phantom sits with me.”
Guitar foi totalmente escrito e gravado em novembro de 2024, na casa de Mac em Los Angeles. Com exceção da masterização, feita por David Ives, todas as etapas do álbum foram realizadas por Mac — da gravação à mixagem (feita no Canadá), passando até pela arte de capa, fotografada com tripés. Mac comenta: “Acho que Guitar é o mais próximo que já cheguei de uma representação verdadeira de onde estou na vida neste momento, traduzido para o papel. Estou feliz em compartilhar essa música e animado para tocar essas canções em todos os lugares onde conseguir.”
Mac dará início a uma longa turnê mundial ainda este mês, começando com três shows esgotados no Greek Theatre, em Los Angeles. Os artistas da Mac’s Record Label — Mock Media, Tex Crick, Daryl Johns e Vicky Farewell — acompanham como convidados ao longo da turnê.
Sex. 3 abril – Rio de Janeiro, BR @ Sacadura 154
Sáb. 4 abril – São Paulo, BR @ Audio
Dom. 5 abril – São Paulo, BR @ Audio
Qua. 8 abril – Brasília, BR @ Toinha
Sex. 10 abril – Recife, BR @ Concha Acústica UFPE
Dom. 12 abril – Belo Horizonte, BR @ Autêntica
Ter. 14 abril – Curitiba, BR @ Tork
Qua. 15 abril – Florianópolis, BR @ John Bull
Qui. 16 abril – Porto Alegre, BR @ Opinião
Sáb. 18 abril – Santiago, CL @ Teatro Caupolicán
Dom. 19 abril – Santiago, CL @ Teatro Caupolicán
Ter. 21 abril – Buenos Aires, AR @ C Art Media
Qua. 22 abril – Buenos Aires, AR @ C Art Media
Sex. 24 abril – Lima, PE @ Duomo Costa 21
