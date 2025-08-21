Mac DeMarco lança o single “Phantom” Parte de seu novo álbum "Guitar", previsto para esta sexta-feira Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parte de seu novo álbum "Guitar", previsto para esta sexta-feira

Cartão de Visita - Entretenimento

“‘Guitar’ é deslumbrante e profundamente idiossincrático, diferente de qualquer outra coisa em sua discografia. Contém algumas de suas composições mais íntimas e sofisticadas.” — The New Yorker

Mac DeMarco lançou “Phantom”, a prévia final de seu novo álbum Guitar, que chega nesta sexta-feira via Mac’s Record Label. Após o single do mês passado, “absolutely mesmerizing” (The Needle Drop) “Holy”, e o single principal, “Home”, “Phantom” surge como uma faixa calorosa, melancólica e minimalista, que encontra Mac em busca de alguém — ou talvez algo — que perdeu. Nos versos iniciais, ele canta: “Sure, I’d give it up // Just for one more chance to say goodnight // Oh, my love, was it real or just fantasy? // Your phantom sits with me.”

Guitar foi totalmente escrito e gravado em novembro de 2024, na casa de Mac em Los Angeles. Com exceção da masterização, feita por David Ives, todas as etapas do álbum foram realizadas por Mac — da gravação à mixagem (feita no Canadá), passando até pela arte de capa, fotografada com tripés. Mac comenta: “Acho que Guitar é o mais próximo que já cheguei de uma representação verdadeira de onde estou na vida neste momento, traduzido para o papel. Estou feliz em compartilhar essa música e animado para tocar essas canções em todos os lugares onde conseguir.”

‌



Mac dará início a uma longa turnê mundial ainda este mês, começando com três shows esgotados no Greek Theatre, em Los Angeles. Os artistas da Mac’s Record Label — Mock Media, Tex Crick, Daryl Johns e Vicky Farewell — acompanham como convidados ao longo da turnê.

Sex. 3 abril – Rio de Janeiro, BR @ Sacadura 154

‌



Sáb. 4 abril – São Paulo, BR @ Audio

Dom. 5 abril – São Paulo, BR @ Audio

‌



Qua. 8 abril – Brasília, BR @ Toinha

Sex. 10 abril – Recife, BR @ Concha Acústica UFPE

Dom. 12 abril – Belo Horizonte, BR @ Autêntica

Ter. 14 abril – Curitiba, BR @ Tork

Qua. 15 abril – Florianópolis, BR @ John Bull

Qui. 16 abril – Porto Alegre, BR @ Opinião

Sáb. 18 abril – Santiago, CL @ Teatro Caupolicán

Dom. 19 abril – Santiago, CL @ Teatro Caupolicán

Ter. 21 abril – Buenos Aires, AR @ C Art Media

Qua. 22 abril – Buenos Aires, AR @ C Art Media

Sex. 24 abril – Lima, PE @ Duomo Costa 21