Machine Girl se apresenta em São Paulo nesta sexta (26)

Machine Girl surgiu em 2012 como um projeto nascido das hiperfixações de seu criador, Matthew Stephenson. Inspirado pelo caráter do footwork de Chicago e por uma colagem de referências culturais móveis e amplas — originadas das culturas digitais — o Machine Girl tornou-se sinônimo da cultura DIY (faça você mesmo) e de uma visão cultural maximalista em alta fidelidade. Suas faixas falam diretamente a uma geração sedenta por estímulos, com influências que vão desde o som frenético do metal e do hardcore punk até uma verdadeira carta de amor ao hardcore eletrônico. Nesta sexta, 26 de abril, Machine Girl se apresenta no Hangar 110, em São Paulo; garanta os seus ingressos AQUI.

Machine Girl une gêneros eletrônicos pouco reconhecidos da web 1.0 com sons emergentes do início dos anos 1980, num ato vertiginoso que se revela com ainda mais intensidade em suas apresentações ao vivo.

Os meios — por mais diversos que sejam — são a mensagem. Ao contrário das hierarquias tradicionais entre artista e público, Machine Girl atingiu uma popularidade inevitável (ainda que subdesenvolvida) evitando os caminhos da visibilidade convencional, mantendo-se próximo das cenas e do ethos das comunidades onde nasceu. Machine Girl e seu público existem em um ciclo de retroalimentação cultural, sustentado pela desconstrução das barreiras de entrada e pela facilidade de acesso à criação coletiva global.

Agora, o projeto se prepara para uma turnê pela América Latina — passando por Brasil, Argentina, Chile, Peru e México — que promete ser uma experiência inesquecível para os fãs latino-americanos; saiba mais AQUI.

Sobre Machine Girl:

Machine Girl é a culminação de uma década de conscientização sobre um fato muitas vezes não dito: o que tememos sobre o futuro já se manifesta nas crises do presente. Diante dessas questões, Machine Girl oferece a mais dura repreensão. A realidade informa o escapismo da ficção e, por sua vez, a ficção recontextualiza o presente.

MG Ultra, seu mais novo álbum, transforma essa relação linear em um processo metaparadoxal — uma antítese surrealista de uma sociedade obcecada com a pós-verdade e a autenticidade. Machine Girl fala de mundos discretos onde podemos existir longe da vigilância, da análise, do controle e da rotulagem, e imagina como soaria a resistência contra essas forças. Quanto mais nos afastamos da “normalidade”, mais ela impõe seus efeitos nocivos — tanto no corpo quanto na mente. Isso se evidencia especialmente na psique coletiva dos que vivem sob a lógica do tecno-feudalismo e da vida algorítmica em sua forma mais avançada, mesmo antes da plena consciência.

MG Ultra, seu primeiro álbum de estúdio desde U-Void Synthesizer (2020), pode ser interpretado como um trocadilho: uma colisão maníaca entre os diversos gêneros que já exploraram em lançamentos anteriores, agora em sua forma mais destilada e definitiva — além da óbvia referência à inteligência artificial. MG Ultra institucionaliza de forma divertida a batalha contra a alienação, a dismorfia, o estranhamento, a mercantilização e o aburguesamento da mente, por meio de uma narrativa sonora complexa.

Datas na América Latina:

26 de abril – São Paulo, Brasil – Hangar 110

27 de abril – Buenos Aires, Argentina – Uniclub

29 de abril – Santiago, Chile – Metrónomo

1º de maio – Lima, Peru – Vichama

2 de maio – Cidade do México, México – Pitchfork Festival

Machine Girl online:

Website Spotify Instagram Bandcamp