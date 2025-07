Maia apresenta "O Que Vai Ser de Nós?", em parceria com a Malibu Studios Música está disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 18 de julho Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h18 ) twitter

Música está disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 18 de julho

Cartão de Visita - Entretenimento

Maia apresenta mais uma música da parceria de sucesso com Malibu Studios, que, neste ano, trouxe as faixas “Vivendo” e "Black" para o público. O single "O Que Vai Ser de Nós?", disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a partir do dia 18 de julho, segue a trajetória dessa colaboração que começou com a Maia Sessions e tem se consolidado com lançamentos cada vez mais impactantes.

Ouça “O Que Vai Ser de Nós?” aqui

O violão que dá o tom no início do som, traz uma vibe mais romântica e melancólica, falando das complexidades de um relacionamento e das dores do que “poderia ter dito”, mas ficou guardado. Com versos intensos e uma melodia envolvente, Maia traduz a incerteza e a saudade que envolvem um amor perdido, mas que ainda ecoa na memória. Com esse single, Maia continua mostrando sua evolução como artista, reafirmando sua voz única no cenário musical. “O Que Vai Ser de Nós?” chega para consolidar a parceria com o Malibu Studios e reforçar a posição de Maia como uma das artistas promissoras da música brasileira.

‌



LETRA COMPLETA

Por onde tá você?

‌



E o que você tem feito?

Porque não da um jeito

‌



De sair da minha cabeça

O que que vou fazer?

Se tudo da no mesmo?

As vezes eu te stalkeio

Mas eu não corro atrás

Diz pra suas amiga que não me quer mais

Mas eu sei que lembra de algum tempo atrás

Eu sei que para tudo tem seu preço

E fomos imperfeitos

Mas nisso nós somos iguais

Mas dizem que opostos se atraem

Brigamos por coisas banais

Mas toda vez que você vai, tá acabando a minha paz

Baby pode vir me procurar

Já nem sei se sou bom só

Eu só queria sentir essa dor passar

Se o tempo vai curar por que ainda dói?

Saudades me destroem,

Lembranças me corroem

E o que vai ser de nós?

Baby pode vir me procurar

Já nem sei se sou bom só

Eu só queria sentir essa dor passar

Se o tempo vai curar por que ainda dói?

Sobre Maia: Uma artista do Conjunto Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ingressou na Escola de Música Villa-Lobos aos 13 anos. Aos 18, lançou sua primeira música, “Refém”, conquistando mais de 64 milhões de visualizações no YouTube e em outras plataformas digitais, além de uma indicação ao prêmio de Melhor Música Acústica do Ano pela MTV. Logo após, foi convidada para outros trabalhos musicais, como a participação no álbum do rapper L7NNON e outros projetos pela Warner Music, conquistando ainda mais ouvintes. Atualmente, é artista da Malibu Studios, estúdio que se destaca no cenário musical brasileiro, onde lançou os projetos “Maia Sessions”.

Instagram aqui