Maior festival de rock do Sul do Brasil anuncia line-up de peso e promete edição histórica

Com novo local, cinco palcos e mais de 30 atrações, o Festival Crossroads acontece no dia 12 de julho, em Curitiba, em uma ampla área verde

O rock pulsa firme em Curitiba, e muito dessa energia é alimentada pelo Festival Crossroads, um dos maiores e mais emblemáticos eventos brasileiros em celebração ao Dia Mundial do Rock. Em 2025, o mais importante festival do gênero no Sul do Brasil chega à sua oitava edição com uma estrutura ainda mais robusta, reunindo mais de 30 atrações em cinco palcos, em um novo espaço ao ar livre, localizado na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (nº 4303).

A programação será distribuída ao longo de 12 horas de festival, das 10h às 22h, reunindo shows, encontros e vivências que conectam gerações por meio da música e da liberdade de expressão. O line-up oficial do Festival Crossroads 2025 reúne artistas autorais e tributos consagrados que percorrem diversas vertentes do rock — do alternativo ao clássico, do punk ao progressivo, passando pelo folk, rap-rock e grunge. Entre os nomes confirmados estão as aclamadas Black Pantera, Selvagens à Procura da Lei, Sugar Kane, Machete Bomb, Meu Funeral, Baia, Swave, The Mönic, Notívagos, Sick Sick Sinnerse Macumbazilla, reafirmando o compromisso do festival com a cena autoral brasileira.

Ao lado deles, tributos que movimentam o imaginário coletivo do rock também marcam presença, como King Nothing (Metallica), Os Caras do Charlie Brown (Charlie Brown Jr.), Pigs and Diamonds (Pink Floyd), Backstage (Aerosmith, Bon Jovi, Queen e Guns N’ Roses), Back Doors (The Doors), WakeUp (System of a Down), Cwknot (Slipknot), The Vedders (Pearl Jam), Os Extintos (Led Zeppelin e Greta Van Fleet), Marley In Concert (Bob Marley), Republica Pine (clássicos do pop em versões rock), Lenhadores da Antártida (Folk), Lady Die, Orange Cab, Drive True (Grunge e rock dos anos 1990), Afoostic (Foo Fighters), Válvula Vapor (rock nacional), Raimundera CWB (Raimundos), Right Back (Sublime), TN/SHE (AC/DC em versão feminina) e Linkin Park Brasil Cover com Lely Quinn.

‌



Pensado para oferecer conforto e fluidez ao público que vai curtir 12 horas ininterruptas de música, o festival será realizado em um espaço verde, de fácil acesso, com ampla área para estacionamento. “Há anos buscávamos um local que nos permitisse aumentar a nossa estrutura e, antes de tudo, trouxesse mais conforto para o nosso público. Encontramos uma área verde incrível, a poucos minutos do Centro, que tornará a oitava edição do nosso Dia Mundial do Rock ainda mais especial”, afirma Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads e um dos idealizadores do evento, ao lado da Planeta Brasil Entretenimento.

Nascido da paixão pela música e impulsionado pelo espírito de resistência cultural, o Festival Crossroads tem sua origem em 2004, como uma celebração intimista no pub homônimo. A partir de 2018, com sua realização na Usina 5, o evento passou a ocupar lugar de destaque no calendário da cidade. Em 2025, amplia sua proposta e reforça seu papel como espaço de pertencimento, encontro e valorização da música nacional. “A edição deste ano também reafirma o compromisso com a música autoral: pelo menos um terço das atrações será formado por bandas independentes, em uma curadoria que aposta na força criativa da cena brasileira”, completa Alessandro.

‌



Além das apresentações musicais, o evento contará com ampla praça de alimentação, estrutura infantil e uma atmosfera audiovisual pensada em atos — o aftermovie do festival será roteirizado como uma jornada emocional do público, da expectativa ao clímax, unindo pertencimento, memória e resistência. “Os fãs do Festival Crossroads podem ter certeza de que o evento manterá sua essência, mesmo sendo realizado em um lugar inédito. As mudanças propostas para 2025 têm por objetivo oferecer uma experiência ainda mais completa. Estamos preparando uma edição histórica, reafirmando seu protagonismo como uma das celebrações mais autênticas e vibrantes do Dia Mundial do Rock no Brasil”, conclui Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento.

O Festival Crossroads 2025 será realizado no dia 12 de julho, das 10h às 22h, na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (nº 4303). Os ingressos são limitados e estão disponíveis no site festivalcrossroads.com.br. Para mais informações, acessse os perfis oficiais do evento e dos organizadores no Instagram: @barcrossroads, @festivalcrossroads e @planetabrasilentretenimento.