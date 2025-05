Maior festival de rock do Sul do Brasil confirma edição repleta de novidades para 2025 A oitava edição do Festival Crossroads, que celebra o Dia Mundial do Rock, acontece no próximo dia 12 de julho, com novo local, cinco... Cartão de Visita|Do R7 14/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h27 ) twitter

A oitava edição do Festival Crossroads, que celebra o Dia Mundial do Rock, acontece no próximo dia 12 de julho, com novo local, cinco palcos e mais de 30 atrações em Curitiba

O rock pulsa firme em Curitiba, e muito dessa energia é alimentada pelo Festival Crossroads, um dos maiores e mais emblemáticos eventos brasileiros em celebração ao Dia Mundial do Rock (DMR). Em 2025, o mais importante evento do gênero no estado do Paraná chegará em sua oitava edição repleto de novidades, entre elas um novo local, que vai receber cinco palcos e mais de 30 atrações que vão refletir diferentes vertentes do rock.

Pensando no conforto do público, que vai curtir 12 horas ininterruptas de muita música, o Festival Crossroads 2025 será realizado em um amplo espaço verde, ao ar livre, de fácil acesso e com ampla área para estacionamento, na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (nº 4303). “Há anos buscávamos um local que nos permitisse aumentar a nossa estrutura e, antes de tudo, trouxesse mais conforto para o nosso público. Encontramos uma área verde incrível, a poucos minutos do Centro, que tornará a oitava edição do nosso Dia Mundial do Rock ainda mais especial”, destaca Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads e um dos idealizadores do festival, que conta também com toda expertise da Planeta Brasil Entretenimento.

Nascido da paixão pela música e impulsionado pelo espírito de resistência cultural, o Festival Crossroads carrega uma história de evolução autêntica. De uma celebração intimista no pub Crossroads, em 2004, o evento se transformou em um verdadeiro símbolo da cena curitibana. A partir de 2018, com sua chegada à Usina 5, consolidou seu status de gigante — e agora, em 2025, eleva ainda mais sua dimensão, firmando-se como uma experiência de pertencimento e celebração coletiva. “A edição deste ano também reforça o compromisso com a música autoral: pelo menos um terço das atrações será formado por bandas autorais, em uma curadoria que aposta na força criativa da cena independente e na renovação do rock nacional”, destaca Alessandro.

A programação completa, que será divulgada a partir do próximo dia 13 de maio, será distribuída ao longo de 12 horas de festival, das 10h às 22h, reunindo shows, encontros e vivências que conectam gerações em torno da música e da liberdade de expressão. Além das atrações artísticas, com nomes locais e nacionais, o Festival Crossroads terá diversas opções gastronômicas e áreas infantis. Para completar, o evento contará com uma atmosfera audiovisual única: o aftermovie do festival, por exemplo, será estruturado em atos, narrando a jornada do público — da expectativa inicial ao impacto final —, conectando sentimentos de pertencimento, emoção visceral e resistência cultural.

“Os fãs do Festival Crossroads podem ter certeza de que o evento manterá sua essência, mesmo sendo realizado em um lugar inédito. As mudanças propostas para 2025 têm por objetivo oferecer uma experiencia ainda melhor e mais completa para o nosso público. Estamos preparando uma edição histórica, reafirmando seu protagonismo como uma das celebrações mais autênticas e vibrantes do Dia Mundial do Rock no Brasil”, completa Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento.

O Festival Crossroads 2025, em celebração ao Dia Mundial do Rock, será realizado no dia 12 de julho, na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (nº 4303), das 10h às 22h. O evento é idealizado e executado pelo Bar Crossroads em parceria com a Planeta Brasil Entretenimento. A programação oficial será divulgada a partir do dia 13 de maio, dia em que será aberta a venda de ingressos. Para mais informações, acesse o site https://festivalcrossroads. com.br/ ou os perfis oficiais no Instagram: @barcrossroads, @festivalcrossroads e @planetabrasilentretenimento.