Mantra of the Cosmos se une a Noel Gallagher no novo single "Domino Bones (Gets Dangerous)" Como uma superbanda formada por nomes icônicos como Shaun Ryder e Bez (Happy Mondays / Black Grape), Andy Bell (Oasis, Ride) e Zak... Cartão de Visita|Do R7 20/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 16h56 )

Como uma superbanda formada por nomes icônicos como Shaun Ryder e Bez (Happy Mondays / Black Grape), Andy Bell (Oasis, Ride) e Zak Starkey (Oasis, The Who, Johnny Marr), o Mantra of the Cosmos chamou atenção com seus dois primeiros singles, “Gorilla Guerilla” e “X (Wot You Sayin?)”, além de uma estreia memorável no Glastonbury, como headliner do palco Glade.

Esse fascínio naturalmente se intensificou quando a lenda do Oasis, Noel Gallagher, juntou-se à banda no single “Domino Bones (Gets Dangerous)”, que teve sua edição limitada em vinil esgotada instantaneamente. Agora, o Mantra of the Cosmos está pronto para alcançar um público ainda maior com o lançamento oficial completo da faixa.

Batizada em homenagem à primeira banda de Bez, “Domino Bones (Gets Dangerous)” é um turbilhão de caos psicodélico, uma explosão maximalista de psicodelia alucinante, big beat pulsante e acid rock em plena expansão. Ou, como descreve Zak Starkey: “É a ‘Free Bird’ dos mods.”

Zak Starkey comenta: “Mal posso esperar para lançar essa música e vê-la dominando as ondas do rádio. Os shows no Cavern foram incríveis, assim como a recepção ao lançamento em vinil. Trabalhar com pessoas como Noel, Shaun, Andy e Bez é sempre um prazer — eles são os maiores músicos de sua geração. Temos mais singles chegando ainda este ano, com convidados MUITO especiais — este é o ano do Mantra!”

Em conversa com o The Times, Noel Gallagher afirmou: “É Dylan, Dali, Ginsberg e um pouco de papo cósmico sem sentido. Adicione o Bez, que dança nas músicas como o Zak toca bateria e o Andy Bell toca tudo que tem corda — e pronto, você tem isso aí.”

O videoclipe que acompanha a faixa foi filmado por Zak Starkey usando os brinquedos de sua filha de quatro anos e editado por Nick Franco, da 1185Films.

O lançamento original da faixa em vinil 7” de edição limitada também ganhou destaque em grandes veículos como NME, Radio X, The Guardian, Rolling Stone, Evening Standard e Clash. Para celebrar o single, o coletivo realizou dois shows no lendário Cavern Club de Liverpool — o mesmo local onde Ringo Starr, pai de Zak Starkey, iniciou sua trajetória com os Beatles.

A ideia por trás do Mantra of the Cosmos surgiu quando Zak Starkey formou um supergrupo — com Liam Gallagher, Roger Daltrey, Ian Broudie, Bonehead e Jay Mehler — para tocar “My Generation” durante uma edição especial do programa de TV TFI Friday, em 2015. Naquela noite, Zak conheceu Shaun Ryder e logo depois o procurou com a proposta de montar uma banda em que as letras carismáticas de Shaun fossem o ponto central. Durante essa mesma conversa, Shaun sugeriu que Bez também se juntasse à brincadeira. Zak então completou a formação com seu antigo companheiro de Oasis, Andy Bell.

A conexão entre Zak Starkey e Noel Gallagher começou em 1995, quando Noel apareceu para assistir Zak ensaiando com sua banda, Face. No ano seguinte, Zak conheceu Liam Gallagher nos shows do Oasis no Earls Court, em 1996. Como ele relembra: “Somos mods, então nos demos bem de cara.” Zak se juntou ao Oasis em 2004 e permaneceu até 2009, tocando nos álbuns “Don’t Believe The Truth” e “Dig Out Your Soul”.

Espere por mais músicas novas do Mantra of the Cosmos ainda este ano.

