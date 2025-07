Manu Bahtidão se prepara para lançar “Chuva de Choro”, versão em português do hit de Miley Cyrus Releitura de “More To Lose” chega em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 24, às 21h Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Releitura de “More To Lose” chega em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 24, às 21h

Cartão de Visita - Entretenimento

Com mais de 1.7 bilhão de visualizações em seu canal do Youtube, Manu Bahtidão agora se prepara para dar mais um passo importante em sua trajetória artística. A cantora lança, nesta quinta-feira (24), às 21h, a faixa “Chuva de Choro”, versão em português da música “More To Lose”, de Miley Cyrus.

Mesmo antes do lançamento oficial, a nova canção já movimenta as redes sociais. Uma prévia divulgada por Manu no TikTok viralizou e gerou mais de 7 mil criações em apenas dez dias, evidenciando o forte apelo orgânico da música e a conexão direta da artista com o público.

“Eu tô muito feliz com esse lançamento! ‘Chuva de Choro’ é uma música que tem uma carga emocional muito grande, e eu me entreguei de coração nela. É sobre dor, saudade e o que a gente perde quando o amor não dá certo. A reação de vocês com a prévia foi surreal, e isso me deixa ainda mais animada pra ver o que vocês vão sentir quando ouvirem a música toda. Espero que essa canção toque tanto vocês quanto me tocou." compartilha a artista.

‌



Com letra composta por Thallyson, Ricardus, Manu Bahtidão, Netinho e Luanzzin, “Chuva de Choro” narra a dor de um amor interrompido com versos marcantes: “Vai ter chuva de choro e não de arroz/ Não vai ter casamento se não for nós dois.” A faixa reforça a assinatura emocional da artista, que equilibra intensidade e vulnerabilidade em suas interpretações.

O lançamento marca mais um capítulo na história consolidada de Manu, que vem acumulando números expressivos. O projeto anterior, “Daqui Pra Sempre”, gravado ao vivo em Fortaleza, já ultrapassou 1 bilhão de visualizações no YouTube, e se consagra como o DVD mais assistido da história da plataforma por um artista paraense.

‌



Chuva de Choro - Manu Bahtidão

Lançamento: 23 de julho de 2025

‌



Compositores: Thallyson, Ricardus, Manu, Netinho, Luanzzin

Letra:

O dia já pode acabar

Eu acordei com a notícia no meu celular

Vi que tu vai casar.

Passando só pra te avisar

Que a raiva que eu tô agora

Só vai piorar

E no dia eu vou tá lá.

Não é assimEu vou entrar naquela capela

Gritar que esse lugar não é dela

Mesmo que eu saia como louca depois

Você pertence a mim

Esse é o meu lugar

Quem falou que eu vou deixar ?

Vai ter chuva de choro e não de arroz

Não vai ter casamento se não for nós dois.