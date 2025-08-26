Manu Le Prince estreia o show “Tom Jobim e Outras Bossas” no Palácio da Música, no Flamengo A cantora francesa se apresenta no dia 28 de agosto, quinta-feira, às 20h, acompanhada por um time de músicos de peso Cartão de Visita|Do R7 26/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h58 ) twitter

Os legados do “Maestro Soberano” Tom Jobim e da Bossa Nova desfilarão em tapete vermelho no palco do Palácio da Música, no Flamengo, no dia 28 de agosto, quinta-feira, às 20h. Tudo isso ecoado pela voz e o talento da cantora francesa Manu Le Prince.

O show também celebra as comemorações do Ano da França no Brasil. E Manu será acompanhada por um trio de músicos consagrados, com Kiko Continentino ao piano, Alex Rocha no baixo e Márcio Bahia na bateria.

Conexão França-Brasil

‌



Cantora sem fronteiras, Manu Le Prince é reconhecida como embaixadora e uma das mais bonitas vozes do Latin Jazz na Europa.

Nascida e radicada em Paris, brasileira de coração e descendente de sul-americanos e ingleses, foi criada no meio do jazz desde a infância. Em Londres, aos 19 anos, começou a sua carreira profissional. Voltando para a França, instalou-se no sul do país e participou de diversas e célebres formações musicais, como os grupos “Odeurs”, “Magma” (de Christian Vander), "Urban Sax", o cantor Bernard Lavilliers e "Brasil Stars" com "Boto e Novos Tempos", até seguir em carreira solo. No Brasil, ela descobre seu próprio estilo, misturando sua influência do jazz com a bossa nova, MPB e ritmos étnicos, através de composições com os parceiros Rosinha de Valença, Francis Lockwood e Daniel Goyone, e grava o disco "Agora" (1991). Tem também encontros e faz amigos marcantes, como Hermeto Pascoal, Robertinho Silva e Raul de Souza.

‌



Desde então, concilia sua agenda de shows entre Brasil e França, desfilando seu timbre quente e sensual, sempre conferindo uma nova interpretação aos standards de jazz e às canções da MPB.

No contexto da temporada França-Brasil de 2025, Manu realizou recentemente o seu show no "Paris Plages", em Pont de Sully, às margens do Sena, no verão francês, com Adrien de Araújo (piano), seu filho Gaël Le Prince (bateria), Acelino de Paula (baixo), Ney Veras (percussão), Edu Rosa (flauta) e Álvaro Pignatari (percussão).

‌



Serviço:

Dia: 28 de agosto, quinta-feira

Horário: 20h | Abertura da casa: 19h

Local: Palácio da Música - Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: R$ 50 (antecipado) e R$ 60 (na hora)

Reservas e mais informações: (21) 99319-1314

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Redes sociais:

Facebook: Manu LePrince Page

Instagram: @manu.leprince

Site: www.manuleprince.com