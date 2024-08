Maratona da Anitta Cantora anuncia tema do seu carnaval 2025 Cartão de Visita|Do R7 12/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h16 ) ‌



Cantora anuncia tema do seu carnaval 2025

Chegou agosto e com ele a primeira notícia sobre o próximo carnaval da Anitta! A assessoria da cantora adianta que o tema para seus ensaios e blocos carnavalescos de 2025 será "Maratona da Anitta". O tema trará luz às várias modalidades esportivas e suas qualidades, história e importância social. “Acompanhar meu ritmo no carnaval já é uma maratona, né? Quem estiver comigo participando dessa festa ano que vem precisa estar preparado”, diz Anitta.

As edições passadas do evento trouxeram uma estrutura diferenciada e robusta, com vários pontos de bar, ativações para o público e entretenimento como a famosa tirolesa e roda gigante, queridinhas do público. Para 2025, o evento guarda surpresas e muitos convidados.

Para Anitta, o tema é rico e envolve todo mundo. A cantora não vê a hora de rodar pelo Brasil com seus ensaios e blocos. "Tô preparadíssima para essa maratona de jogação. Haja fôlego, gente! Todo mundo vai se identificar. Seja por ser torcedor, fã, praticante de um esporte ou até mesmo por não entender muito do assunto e ser curioso. Eu já tô animada!", comenta Anitta.