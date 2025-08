Marcel Powell leva o show “Encontro” ao Blue Note Rio Apresentação do músico terá a participação especial da cantora argentina Agustina Britos no dia 13 de agosto, quarta-feira, às 20h Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h57 ) twitter

Com uma carreira artística de mais de 30 anos que reúne música erudita, choro, jazz, bossa nova e MPB, Marcel Powell traz ao palco do Blue Note Rio, em Copacabana, o show “Encontro” no dia 13 de agosto, quarta-feira, às 20h.

O artista apresentará releituras e temas autorais que ele compôs inspirando-se nas experiências musicais e pessoais vivenciadas em encontros e parcerias com grandes músicos, familiares e amigos na sua vida e carreira. Através de um violão vertiginoso, elegante e refinado, Marcel Powell é discípulo direto da mais relevante escola violonística da MPB, criada e ensinada pelo seu pai, Baden Powell, e a sonoridade pessoal se faz presente.

Mestre do violão brasileiro segundo o crítico musical Tárik de Souza, vencedor do Prêmio Rival Petrobras e finalista do Prêmio da Música Brasileira, Marcel traz no formato de violão solo num primeiro momento do show, releituras de clássicos da Música Brasileira como “Samba do Avião” (Tom Jobim), “Consolação” (Baden Powell/Vinícius de Moraes), “Travessia” (Milton Nascimento / Fernando Brant), “Dia Branco” (Geraldo Azevedo/Renato Rocha), entre outras. Temas autorais como ‘’Sempre Alegre’’ (Marcel Powell), inspirado na sua esposa, “Pro Tião” (Gilson Peranzzetta/Marcel Powell) tema em homenagem ao violonista paraense Sebastião Tapajós, também fazem parte do repertório.

Na sequência, a cantora argentina Agustina Britos faz participação especial no show, encontrando o violonista em um formato intimista. Com arranjos revisitados e sensíveis, Marcel Powell e Agustina Britos buscam um diálogo entre tradição e contemporaneidade. O espetáculo propõe um mergulho nas conexões sonoras e afetivas entre o Brasil e os países hispano-americanos, destacando os pontos de desencontro e as trocas que enriquecem essas culturas. O repertório inclui clássicos como “Corazón Partío” (Alejandro Sanz), “El dia que me quieras” (Carlos Gardel), “Dunas” (Rosa Passos), Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá/Antonio Maria), entre outras.

- A proposta valoriza a essência acústica e poética dessas músicas, promovendo uma escuta atenta e um ambiente de partilha entre artistas e público. Cada canção se transforma numa ponte que revela as afinidades culturais e a riqueza que envolve a diversidade desse encontro – explica Marcel.

A produção executiva é da renomada Luciana Moisakis, que vem se destacando no cenário carioca na curadoria de grandes espetáculos e artistas.

Serviço:

MARCEL POWELL - ENCONTRO – PART. ESPECIAL: AGUSTINA BRITOS

Endereço: Avenida Atlântica, 1910, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Dia e horário: dia 13 de agosto, quarta-feira, às 20h

Entrada: de R$ 60 a R$ 120, vendas pelo site https://www.eventim.com.br/ artist/blue-note-rio/marcel- powell-encontro-part-especial- agustina-britos-3930531/

Redes sociais:

https://www.instagram.com/ marcelpowellmusico/

https://www.instagram.com/ bluenoterio/