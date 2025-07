Márcia Fellipe abre o coração sobre Festival Forró e Mulher: “É um sonho antigo” No dia 16 de agosto, a cantora subirá ao palco da Arena Castelão, em Fortaleza, ao lado de Solange Almeida, Eliane, Samyra Show, Mara... Cartão de Visita|Do R7 23/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia 16 de agosto, a cantora subirá ao palco da Arena Castelão, em Fortaleza, ao lado de Solange Almeida, Eliane, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia

Cartão de Visita - Entretenimento

Márcia Fellipe se prepara para mais um momento espetacular em sua carreira. No dia 16 de agosto, a cantora sobe ao palco da Arena Castelão, um dos estádios mais renomados de Fortaleza, para apresentar o “Festival Forró e Mulher". O projeto, pensado pela cantora, busca evidenciar e fortalecer a voz feminina no ritmo. Para o show, a artista conta com Solange Almeida, Eliane, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia, que acompanharão “A Fenomenal” em uma noite inesquecível.

O festival, que carrega o nome do mais recente projeto audiovisual de Márcia, nasce com o propósito de enaltecer, com ainda mais força, o protagonismo das mulheres dentro de um dos gêneros mais queridos do Brasil. Além disso, a artista busca ampliar a visibilidade da música nordestina, posicionando-as com mais evidência no panorama nacional.

“Estou muito animada e emocionada com esse projeto, que é um sonho antigo meu. O Festival Forró e Mulher é mais do que um show — é um movimento para valorizar a força e o talento feminino no forró. Dividir o palco com mulheres tão incríveis vai ser inesquecível. Mal posso esperar por esse momento!”, afirma a estrela.

‌



O “Festival Forró e Mulher” é uma iniciativa da R10 Produções em parceria com a agência After. O projeto, que tem como missão rodar o Brasil, tem o apoio de Silvia Abravanel, forte referência do empreendedorismo feminino e líder da BET AKI, patrocinadora oficial dos shows.

SERVIÇO:

‌



Vendas online: https://www.meubilhete.com.br/ forro-e-mulher

DATA: 16 de agosto

Local: Arena Castelão – Fortaleza