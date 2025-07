Marcos & Belutti estreiam a turnê “Energia” no Espaço Unimed, em São Paulo Show de lançamento acontecerá no dia 25 de julho, e os ingressos estão à venda Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Show de lançamento acontecerá no dia 25 de julho, e os ingressos estão à venda

Cartão de Visita - Entretenimento

Marcos & Belutti estão prontos para levar ainda mais emoção ao público com a estreia da tour "Energia", que acontece no próximo dia 25 de julho, no Espaço Unimed, em São Paulo. Com mais de duas horas de duração, o show traz um repertório totalmente renovado e uma cenografia impactante.

Inspirada no audiovisual "Energia", gravado em dezembro do ano passado em São Paulo, a tour nasce com a proposta de transformar cada apresentação em uma verdadeira experiência sensorial. Para isso, contará com recursos visuais inovadores, iluminação de LED e efeitos sincronizados que ampliam a proposta artística do projeto, sem perder a essência romântica e vibrante de Marcos & Belutti.

“Essa tour representa um novo momento pra gente. A energia que vivemos naquele dia da gravação foi única, e, agora, vamos levar essa mesma vibração para o país inteiro. O primeiro lançamento do álbum já está nas plataformas e tem sido muito bem recebido pelo público, o que só aumenta a nossa expectativa e ‘Energia’ para esse lançamento”, afirma Marcos.

‌



“Estamos preparando um show especial, com muita emoção e, claro, músicas novas que tem tudo a ver com a fase que estamos vivendo. Queremos que o público sinta essa conexão com a ‘Energia’ lá em cima”, completa Belutti.

Na gravação do audiovisual, que contou com a presença de 250 convidados entre familiares, amigos e fãs, a dupla apostou em um cenário simples, mas com alta tecnologia e direção artística de ponta. A cenografia foi assinada por Eryco Américo, enquanto a direção de vídeo é de Ivan Moura e a produção musical de Gabriel Pascoal, que deram o nome do que agora será ampliado para os palcos de todo o Brasil.

Os ingressos para o show de lançamento no Espaço Unimed já estão disponíveis, e prometem uma noite inesquecível para os fãs da dupla. Compre aqui.