Marcos & Belutti são a grande atração da noite de encerramento do FAM nas Alturas Dupla comanda festival em Campos do Jordão no próximo sábado (26) Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h17 )

Cartão de Visita - Entretenimento

Marcos & Belutti são os grandes protagonistas da noite de encerramento do FAM nas Alturas, festival que pela primeira vez chega a Campos do Jordão com uma proposta imersiva e sensorial. A dupla se apresenta no próximo sábado, 26, no charmoso Prana Park - com vista para o pôr do Sol mais alto do Brasil -, e promete transformar a noite com um show cheio de emoção, cantando os maiores sucessos da carreira e levantando o público com uma performance que promete fechar o festival com chave de ouro.

“Campos do Jordão é um lugar mágico, e fazer parte do encerramento de um festival como o FAM nas Alturas é uma honra. Pode ter certeza que vai ter muita emoção e modão para animar a galera”, diz Marcos.

“A gente está preparando um show muito especial. Vai ser uma noite linda, com a energia lá em cima e o público cantando junto do começo ao fim”, completa Belutti.

Com line-up que inclui nomes como Diogo Nogueira, Silva e Mãeana, o FAM nas Alturas une gastronomia autoral, artes e música em uma celebração ao ar livre para toda a família. Os shows acontecem em meio à natureza, com experiências únicas entre 13h e 01h. Os ingressos estão à venda online.