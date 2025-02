Marcynho Sensação grava videoclipe com Henry Freitas e Kadu Martins em João Pessoa “Lolove” promete ser um dos grandes sucessos do Carnaval 2025 Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h06 ) twitter

Dono de sucessos como “Tu Xera” e “Parada Louca”, Marcynho Sensação promete emplacar mais um hit com a música “Lolove”, sua parceria com os cantores Henry Freitas e Kadu Martins. Mirando no Carnaval de 2025, a faixa, que chega acompanhada de um videoclipe em breve, traz a mistura contagiante do forró com elementos do piseiro, garantindo ritmo e animação para a folia.

Marcynho animou os fãs na última quarta-feira (22) ao divulgar uma prévia do clipe com um cenário paradisíaco em João Pessoa, e garante que está empolgado para ver todo mundo curtindo a canção nas ruas: “Estou muito animado com o lançamento de 'Lolove', uma música que tem tudo para ser o hit do Carnaval deste ano! Junto com meus parceiros Henry Freitas e Kadu Martins, conseguimos criar uma vibe contagiante. Mal posso esperar para ver todo mundo dançando ao som dessa música nas ruas e nos blocos!", afirma o cantor.

Assista:

https://www.instagram.com/ reel/DFJI7BTJicS/?igsh= MXRxdXkyeDRteHNreQ%3D%3D