Mariana Lewis é indicada no New Jersey Web Fest como "Melhor Atriz Coadjuvante" A nomeação veio por seu papel na série "Queen Lear"; a premiação acontece em 28 de setembro Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h18 )

Após ser anunciada no elenco da peça teatral "The Hunger Games On Stage", baseada em “Jogos Vorazes”, em Londres, a atriz brasileira Mariana Lewis comemora mais um marco em sua carreira: a indicação ao New Jersey Web Fest 2025, na categoria “Melhor Atriz Coadjuvante”, por seu papel como Cordélia na série “Queen Lear”, em que atua ao lado da atriz Cláudia Alencar, e foi produzida pelo Canal Demais.

Mariana foi indicada por sua atuação marcante e sensível, que conquistou tanto o público quanto a crítica. Sua personagem, construída com profundidade e entrega, é apontada como um dos grandes destaques da produção.

A série “Queen Lear”, que também ocupa o 2º lugar na copa do mundo das webséries, é uma adaptação da conhecida tragédia de William Shakespeare, “King Lear”. No projeto, Mariana interpreta o papel de Cordélia, filha mais nova da Rainha Lear, vivida por Cláudia. Esta nova versão foi idealizada por Quentin Lewis, pai de Mariana e também editor e diretor do Canal Demais.

‌



A trama acompanha a história de Rainha Lear, uma líder feroz e carismática de uma milícia que controla o tráfico de drogas, a prostituição e operações de agiotagem nas comunidades carentes do Rio. Ao decidir dividir seu império criminoso entre suas três filhas, a luta pelo poder que se desenrola revela traições profundas, lealdades frustradas e o trágico desmoronamento tanto da família quanto do império.

A atriz afirma estar muito feliz pela sua indicação e pelo reconhecimento de seu trabalho: “Estar indicada em um festival tão importante é uma alegria imensa e essa indicação me motiva ainda mais a seguir contando histórias que tocam as pessoas. Esse projeto é muito importante para toda a equipe e ver que o New Jersey Web Fest reconhece a qualidade dele me emociona”, declara.

‌



O New Jersey Web Fest é um festival internacional que celebra criadores de conteúdo digital, são aceitos inscrições de diversas categorias, incluindo webséries, curta-metragens, pilotos, trailers, videoclipes, podcasts de ficção narrativa, entre outros. O festival ocorre anualmente e inclui exibições de filmes, painéis, workshops, festas e uma cerimônia de premiação.

A premiação, que acontecerá no dia 28 de setembro, é considerada uma das mais prestigiadas no circuito internacional de produções independentes e webséries, e reconhece talentos de todo o mundo, destacando performances de alto nível artístico.

‌



Com essa indicação, Mariana Lewis reforça seu espaço no cenário audiovisual internacional, levando o talento brasileiro a novos horizontes e consolidando sua trajetória artística.

Redes sociais:

Instagram: @canal__demais, @_mari_lewis

YouTube: Canal Demais