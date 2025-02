Marina Gold reflete sobre o envelhecimento de forma leve e driblando incertezas em novo single A faixa explora os paradoxos do envelhecimento, com produção de Beto Neves e videoclipe dirigido por Amauri Neto Cartão de Visita|Do R7 19/02/2025 - 16h05 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A faixa explora os paradoxos do envelhecimento, com produção de Beto Neves e videoclipe dirigido por Amauri Neto Ouça agora o single “calma, avoada…” Assista ao clipe Trazendo uma auto-reflexão sobre a chegada de uma nova idade, incertezas da vida e maturidade, a cantora e compositora Marina Gold estreia o primeiro single do ano, “Calma, avoada…”. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, com produção do vencedor do Grammy Latino, Beto Neves e acompanhada de videoclipe no YouTube da artista. A canção é uma composição autoral de Marina e explora a dualidade entre a força e a maturidade conquistadas e as inseguranças por não estarmos exatamente onde imaginávamos estar. A faixa encontra um equilíbrio nos paradoxos do envelhecimento, alinhando-se à sabedoria de Clarissa Pinkola Estés, que afirma que ser sábio é saber "ser jovem enquanto velho e velho enquanto jovem". “Escrevi essa faixa logo após a chegada dos meus temidos 30 anos. Pessoalmente, me via tão feliz e ao mesmo tempo longe de vários pilares da vida que imaginava ter conquistado (casamento, filhos, carreira). Acredito firmemente que tudo tem seu tempo, e ‘está tudo bem’ como diz o refrão da canção. Entendo a ansiedade que isso muitas vezes nos traz, mas nela também vejo beleza nas incertezas e surpresas que a vida nos oferece”, explica a cantora. A cantora revela que espera que a música se conecte com pessoas de todas as idades que enfrentam inseguranças com o passar do tempo. Segundo ela, em uma era marcada pelo uso intenso das redes sociais, é comum se cobrar e se comparar excessivamente, esquecendo que cada indivíduo tem seu próprio trajeto, tempo e história. “E é lindo isso, não é? Imagina se todos nós vivêssemos o mesmo roteiro? O quão sem graça seria essa previsibilidade? Por mais clichê que seja, cada um tem seu tempo, mas precisamos aproveitar o encanto do agora”, reflete a artista. Produção musical Paralelamente à sua carreira autoral, a cantora atua há mais de sete anos como intérprete em casamentos e eventos, onde sua banda desempenhou um papel fundamental em sua trajetória, ajudando a moldar sua identidade musical. Ela destaca que “Calma, avoada…” contou com a colaboração de talentosos amigos e músicos, como Isaac Negrene, André Freitas, Ítalo Vinícius e Robson Couto. A produção ficou a cargo de Beto Neves, renomado produtor e vencedor do Grammy Latino, por quem a cantora tem grande admiração. “Foi uma honra ter trabalhado com ele nessa faixa e poder contar com todo seu conhecimento em produção e mixagem”, ela declara. Videoclipe O novo som também ganha um audiovisual dirigido por Amauri Neto, conhecido por seu trabalho em campanhas de moda. Segundo ela, Amauri trouxe um olhar sensível e estético para capturar a beleza nas coisas simples. O audiovisual já pode ser conferido no YouTube da artista. O single integra um futuro EP, cuja gravação foi realizada de forma sequencial, com cada faixa representando um capítulo de uma única história, mas ao mesmo tempo conversando entre si. Ela destacou o desafio do processo, mas garantiu que o resultado final ficou incrível e não vê a hora de compartilhá-lo por completo. Quanto às expectativas para a estreia de “Calma, avoada…” nas plataformas digitais, ela afirma: “Eu estou muito ansiosa para esse lançamento, considero que a faixa comemora o meu recém aniversário. Além disso, ‘Calma, avoada…’ é a primeira faixa do meu futuro EP que chega em breve. Então, estou com expectativas altíssimas!”, finaliza. CONFIRA A LETRA DE "CALMA, AVOADA…” Composição: Marina Gold De repente mais velha Sinto o peso e a pressa do presente Mas me sinto calma, avoada e contente Me sinto calma, avoada e contente E me sinto mais jovem Menos tolerante pra frescura Forte mas um pouco insegura Pois sinto o peso e a pressa do presente Aonde vou chegar Eu não sei Mas eu sinto que Tá tudo bem Aonde vou chegar Eu não sei Mas eu sinto que Tá tudo bem Queria ter certeza ter clareza Firmeza Mas não sei de nada, Eu nunca sei de nada Me sinto curiosa Cautelosa Tão medrosa Mas como quem não quer nada Sigo em frente Na minha estrada Calma, avoada e contente Calma, avoada e contente Aonde vou chegar? Eu não sei Mas eu sinto que Tá tudo bem Aonde vou chegar? Eu não sei Mas eu sinto que Tá tudo bem Calma, avoada e contente Calma, avoada e contente Calma, avoada e contente Calma, avoada e contente Sobre Marina Gold: Marina Gold, artista independente com 8 anos de carreira, se destacou por shows corporativos para marcas como Chanel, Dior e Arezzo entre outras, onde elabora uma apresentação acústica, autêntica e atemporal com influências Pop, MPB e R&B. Nas plataformas digitais, Marina iniciou os seus lançamentos interpretando “Amor Falso” com a DJ Marina Diniz. A música surpreendeu com mais de 2 milhões de plays e grande repercussão nas rádios, principalmente na Jovem Pan. Apesar do alcance, não era exatamente onde Marina planejava se posicionar musicalmente. Começou então a escrever suas próprias canções e, enquanto isso, lançou um EP interpretando suas principais referências como David Bowie, The Police e Cat Stevens. Os covers entraram para a programação da Alpha FM e tiveram um total de 900 mil plays no Spotify. Já a estreia das faixas autorais, que aconteceu somente em 2021, lançando "Bisnaguinha", "Até você chegar" e "Passei da Fase", que também conquistou espaço notável. As faixas foram distribuídas pela Sony e tiveram, cada uma, cerca de 400 mil visualizações no YouTube, e 600 mil plays no Spotify. Também conquistaram rádios como Alpha FM, Jovem Pan e Nova Brasil. Agora, ela se encontra em um novo momento na carreira. No segundo semestre de 2024 estreou os singles "Tempo Voa" e “Mocinho do Mar”, já disponíveis nas plataformas de música e com clipes no YouTube da artista. Ela encara uma fase mais madura, principalmente musicalmente, acompanhada de fortes nomes da indústria. As faixas já lançadas contam com a produção de Paul Ralphes, produtor musical responsável por grandes hits como "Pupila", de Anavitoria e Vitor Kley, "A Resposta" do Skank, e "Menina Solta", de Giulia Be, entre outros. Estreando 2025 com som autoral, ela lança “Calma e Avoada”, faixa que explora os paradoxos do envelhecimento, com produção de Beto Neves, renomado produtor e vencedor do Grammy Latino. O single também é um gostinho do seu futuro EP, que será disponibilizado muito em breve.