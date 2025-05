Marina Lima apresenta o show Rota 69 no Sesc Pinheiros Espetáculo celebra 45 anos de carreira com repertório afetivo e leitura contemporânea de temas e canções Cartão de Visita|Do R7 13/05/2025 - 16h46 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h46 ) twitter

Espetáculo celebra 45 anos de carreira com repertório afetivo e leitura contemporânea de temas e canções

Nos dias 16, 17 e 18 de maio, o Teatro Paulo Autran recebe Rota 69, o show de Marina Lima que percorre sua trajetória de 45 anos de carreira com uma abordagem inovadora. O espetáculo, idealizado e dirigido por Candé Salles, traz uma combinação de nostalgia e modernidade, conectando o passado da cantora com o presente e oferecendo uma panorâmica de sua obra. Com um repertório repleto de sucessos que marcaram diferentes gerações, o show também se aventura por músicas mais recentes, como Lunch (2024), de Billie Eilish, e revisita canções emblemáticas de sua carreira como Me Chama, Mesmo que Seja Eu e Virgem, além de composições de sua autoria, como Na Minha Mão e Acontecimentos.

O título do show faz uma alusão à famosa rodovia norte-americana Rota 66, representando a liberdade e a busca por novos caminhos, mas também é uma referência aos 69 anos da artista, que celebrará a data em setembro. A performance é recheada de momentos íntimos e festivos, acompanhada por uma banda composta por Arthur Kunz (bateria), Carol Mathias (teclados), Giovanni Bizotto (violão) e Gustavo Corsi (guitarra). Com vídeos no telão e poemas de Antônio Cícero, irmão e parceiro de Marina, o show é uma homenagem à sua trajetória e ao impacto profundo que Cícero teve em sua vida e obra.

Em Rota 69, Marina revisita o caminho que percorreu desde 1979, quando lançou seu primeiro álbum, Simples Como Fogo, e se posiciona como pioneira ao tratar de temas como o amor entre mulheres e o prazer sexual, que foram abordados em suas músicas como Sexo é bom (1985), de Difícil.

SERVIÇO:

Marina Lima - Rota 69

Dias: 15, 16, 17 de maio, sex. e sáb., 21hrs e dom., 18h.

Local: Teatro Paulo Autran

Duração: 90min

Classificação: A12

Preços: R$ 70,00 (inteira), R$ 35,00 (meia) e R$ 21,00 (credencial plena)

Online: compra online a partir de 13/05, 17h, pelo site https://www.sescsp.org.br/ pinheiros e pelo app Credencial Sesc SP

Presencial: 14/5 a partir das 17h, nas bilheterias da rede Sesc SP