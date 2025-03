Marina Sena brilha em noite de show no festival Auê A Auê acontece no Armazém da Utopia, na região portuária do Rio de Janeiro Cartão de Visita|Do R7 05/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h05 ) twitter

A Auê acontece no Armazém da Utopia, na região portuária do Rio de Janeiro

Com muito pop e sensualidade característicos da artista, Marina Sena subiu ao palco no festival Auê nesta terça de carnaval, dia 04. O show, que contou com músicas de seu último álbum e sucessos da carreira, fez o público dançar do início ao fim.

Abrindo a noite, a cantora Duda Brack apresentou ao público o seu show “Proibido Não Gostar”, que passeia por ritmos brasileiros e latinos. O bloco Gravata Florida, que faz uma homenagem ao mestre Jorge Ben Jor, foi a outra atração da noite.

Em sua 6ª edição, a Auê acontece no Armazém da Utopia e contará ainda com três dias de festival. Hoje, dia 05, o evento receberá o cantor Belo, o bloco de carnaval Nova Bad, e o grupo de samba Cozinha Arrumada. Até o dia 08/03 o festival apresentará shows de artistas como Ludmilla e Os Garotin. Os ingressos para as demais datas estão disponíveis no site da Ingresse

A realização é do Grupo Vibra Marketing e Entretenimento, em parceria com o empresário Leo Marçal. A Auê conta com o patrocínio master da Beats, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, patrocínio da Smirnoff e como parceiros de mídia a Eletromidia e a Rádio Mix.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO AUÊ 2025

05/03 - Belo + Nova Bad + Cozinha Arrumada

07/03 - Ludmilla + O Baile Todo

08/03 - Os Garotin + About Bloco + Ibrejinha + Samba pra Roda

SERVIÇO

Horário: A partir das 18h

Local: Armazém da Utopia

Endereço: Avenida Rodrigues Alves, s/n, Cais do Porto/ Rio de Janeiro, RJ

Ingressos

Classificação: 18 anos