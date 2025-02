Marisa Monte é a convidada de Carlinhos Brown na série de shows ‘Axé 40 Brown’, dia 16/02 O evento acontece no Candyall Guetho Square e os ingressos começam a ser vendidos hoje (04/02) Cartão de Visita|Do R7 06/02/2025 - 16h46 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h46 ) twitter

Anunciada pelo próprio Carlinhos Brown no último domingo durante uma apresentação, a cantora e compositora Marisa Monte será a grande convidada para o próximo ‘Axé 40 Brown’, no dia 16/02. Série de shows em que o cacique celebra as quatro décadas do movimento musical do qual é um dos precursores, a apresentação tem abertura de vendas hoje, no site.

No show o anfitrião revisita grandes clássicos do Axé, tanto de seu repertório, como de outros artistas da cena, em um espetáculo com muita emoção e alegria. A apresentação acontecerá no Candyall Guetho Square, espaço cultural criado pelo multi-artista em 1996, no bairro do Candeal, em Salvador, famoso por receber os ensaios da Timbalada, e que passou por recente reforma para modernização e melhora da experiência do público.

Parceiros de longa data, Carlinhos Brown e Marisa Monte começaram a produzir juntos no final dos anos 80, início dos anos 90. Mas a colaboração mais notável entre os artistas aconteceu no grupo Os Tribalistas, formado também pelo cantor e compositor Arnaldo Antunes. Músicas do primeiro álbum homônimo, lançado em 2002, como "Já Sei Namorar", "Velha Infância" e "Ilusão" são até hoje referências na música brasileira.

SERVIÇO - AXÉ 40 BROWN

Data: 16/02 (domingo)

Horário: 17 horas

Local: Candyall Guetho Square

Endereço: Rua Paulo Afonso, 411 - Candeal, Salvador

Ingressos