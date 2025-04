Marisa Orth e Miguel Falabella juntos no Teatro Parceiros em cena e na memória do público, Marisa Orth e Miguel Falabella voltam a contracenar nos palcos na comédia romântica Fica... Cartão de Visita|Do R7 16/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h46 ) twitter

Parceiros em cena e na memória do público, Marisa Orth e Miguel Falabella voltam a contracenar nos palcos na comédia romântica Fica Comigo Esta Noite

Após passar por sete cidades de Portugal, Marisa Orth e Miguel Falabella voltam a dividir o palco na comédia romântica Fica Comigo Esta Noite. O texto de Flavio de Souza, com direção de Bruno Guida, estreia em 24 de julho, sábado, no Teatro Bradesco, em São Paulo, com temporada até 14 de setembro. No Rio de Janeiro, a estreia acontece no dia 10 de outubro no Teatro Casa Grande com temporada até 30 de novembro. A atriz retorna ao papel ao lado de um dos seus maiores parceiros, que interpreta o seu marido morto. O projeto tem realização da Aveia Cômica.

Na trama, Marisa Orth interpreta uma mulher que recebe amigos e familiares em casa para o velório do marido, papel de Miguel Falabella. Por decisão própria, ela optou por velá-lo no quarto, deixando o caixão na porta, o que acaba atrapalhando a circulação dos convidados. A personagem explica que pode receber todos apenas até a meia-noite, pois prometeu ao marido que passariam juntos a última noite.

Entre lembranças e sonhos, o próprio morto acompanha o velório e comenta tudo o que está acontecendo. Trata-se de uma comédia romântica que revela a trajetória de um casal que viveu junto por muitos anos — entre risos, segredos e muito amor.

‌



A montagem teve diversas encenações ao longo dos anos. A primeira, em 1988, contou com Marisa Orth e Carlos Moreno como o marido. Na década de 1990, Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães protagonizaram uma nova versão. Em 2007, a peça foi novamente montada, com Marisa Orth e Murilo Benício.

Ficha técnica:

‌



Texto: Flavio de Souza. Direção: Bruno Guida. Elenco: Marisa Orth e Miguel Falabella. Cenário: Stella Tennembaum. Luz: Anna Turra. Figurino: Theodoro Cochrane. Gestão de Marketing: Rodrigo Medeiros e Fernando Gouvêa (R+ Marketing). Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Produção Executiva: Robert Litig. Direção de Produção: Theo Fallabella. Realização: Aveia Cômica.

Duração: 90 minutos. Classificação etária: 12 anos.

‌



Serviço:

Teatro Bradesco

Bourbon Shopping – Rua Palestra Itália, 500, loja 263 - 3° Piso, Perdizes.

Temporada: De 24 de julho a 14 de setembro. Sexta, às 20h; sábado, às 17h e 20h; e domingo, às 19h. Vendas https://uhuu.com/

Ingressos:

Plateia Baixa: R$220

Plateia Alta: R$200

Camarotes: R$200*

Frisa Mezanino: R$180

Balcão Nobre: R$160

Frisa Central: R$140

Frisa Superior (1a fila): R$100

Teatro Casa Grande

Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-060

Temporada: De 10 de outubro a 30 de novembro. Sexta, às 20h; sábado, às 17h e 20h; e domingo, às 18h. Vendas: https://www.eventim.com.br/

Ingressos:

Plateia VIP/camarote: R$220

Plateia Setor 1: R$200

Balcão Setor 2: R$180

Balcão Setor 3: R$170