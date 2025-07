Marissol Mwaba transforma vulnerabilidade em arte no EP “Tu Inteira Nunca é Só” A multi-artista faz um diário ao passar no processo do lançamento do seu futuro álbum. O resultado são três faixas que sai nesta sexta... Cartão de Visita|Do R7 25/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A multi-artista faz um diário ao passar no processo do lançamento do seu futuro álbum. O resultado são três faixas que sai nesta sexta (25)

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute, aqui.

O EP “Tu Inteira Nunca é Só” nasceu de uma carta. Em meio à frustração do processo de produção de um novo álbum – atravessado por inúmeras dificuldades e barreiras comuns a quem é artista independente – Marissol Mwaba sente a vontade de criar algo sozinha, com o que estivesse ao alcance das próprias mãos. E assim surge esse trabalho íntimo, emocional e multi-artístico que sai nesta sexta (25) nas plataformas digitais.

O ponto de virada para Marissol veio ao ler comentários emocionados no vídeo da canção “Tu Inteira Nunca é Só”, co-autoria entre ela e Natália Sousa, do podcast Para Dar Nome às Coisas. Motivada por esse carinho inesperado, decidiu gravar a música sozinha — não com a meta de acertar, mas com o compromisso de tentar. A jornada começou com uma carta ao podcast, que acabou virando a faixa de abertura do EP, com trilha original composta por ela.

‌



Durante esse período, surgiu um convite para ir a Viena, participar de um show dos mestres Alegre Corrêa e François Muleka no histórico clube de jazz Porgy. A viagem foi simbólica: além de representar uma conquista como artista, rendeu registros que viriam a compor a parte visual do EP. Uma sessão de autorretratos feita no quarto do hotel após o show, para celebrar e lembrar o momento, inspirou as ilustrações desenhadas à mão que hoje acompanham o lançamento.

O EP se completa com a faixa “Em Paz com Meus Tropeços”, mais uma parceria com Natália Sousa. Um acréscimo decidido de última hora, mas que fecha o ciclo de maneira poética. Toda a jornada de produção — desde os áudios até a finalização, mixagem e masterização — foi realizada pela própria artista, enfrentando limitações reais, como um computador que leva mais de uma hora para ligar, e desafios técnicos superados com tutoriais, apoio de amigos e muita persistência.

‌



Os arranjos, vozes e instrumentos, tudo feito no tempo do possível. Sem pressa. Sem cobrança. Um processo guiado pela escuta, pela intuição e pelo afeto. Além da música, o projeto se desdobra em vídeos, fotos, desenhos e até experimentações com Inteligência Artificial, combinando recursos tecnológicos com criações artesanais. Uma espécie de querido diário audiovisual sobre o que está sendo vivido durante a produção do álbum que ainda está por vir.

Tu Inteira Nunca é Só não é apenas um EP. É um manifesto sobre o poder de criar com o que se tem, mesmo sem os “recursos ideais”. Um lembrete de que o fazer artístico não precisa ser uma superprodução para ser significativo. Que existe potência na tentativa, na vulnerabilidade, naquilo que é feito à mão, com cuidado, com presença. E que ninguém é pouco.

‌



“Espero que esse lançamento inspire pessoas a não travarem diante das limitações. Mesmo que não seja a melhor qualidade do mundo, ainda pode fazer diferença no dia de alguém.” finaliza, Marissol Mwaba.

FICHA TÉCNICA:

EP “TU INTEIRA NUNCA É SÓ”

Realização Adabu Produções

Direção Artística, Ilustrações, Fotografias, Mixagem, Masterização, Animações, Filmagens, Clipes e Montagens: Marissol Mwaba | @marissolmwaba

Selo, Marketing Digital e Projeto Gráfico: Dreamland Digital | @dreamland.digital

Tradução Português-Francês: Dra. Mwewa Lumbwe|@myriammwewa

PR: Carolina Martins | @carolmcomunica_

Distribuição: Tratore | @tratorebr

Editora: BMG Brasil | @bmg_br