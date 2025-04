Mark Morton lança oficialmente seu segundo álbum solo “Without The Pain” Mark Morton, o guitarrista cinco vezes indicado ao Grammy da lendária banda de heavy metal Lamb of God, lança oficialmente hoje seu... Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h26 ) twitter

Escute aqui.

Mark Morton, o guitarrista cinco vezes indicado ao Grammy da lendária banda de heavy metal Lamb of God, lança oficialmente hoje seu aguardado segundo álbum solo, Without The Pain. Este álbum marca um novo capítulo na trajetória musical de Mark, resgatando suas raízes sulistas e abraçando uma mistura de southern rock, blues e country, sem abandonar seu trabalho característico na guitarra.

A faixa foco do álbum, “Down No More”, conta com a participação da intensa Nikki Lane e está disponível exclusivamente na versão digital de Without The Pain. Como uma faixa adicional, “Down No More” oferece uma performance carregada de emoção, revelando o lado mais cru e introspectivo da evolução criativa de Mark. A colaboração com Nikki Lane adiciona uma camada de profundidade e autenticidade ao álbum.

Without The Pain é um projeto profundamente pessoal, refletindo temas de cura, crescimento e autorreflexão. O álbum conta com colaborações de artistas renomados como Cody Jinks, Jaren Johnston (do The Cadillac Three), Travis Denning e Jason Isbell, acrescentando riqueza vocal e instrumental à obra.

‌



“Tem sido difícil manter esse projeto em segredo, mas agora posso gritar alto e com orgulho,” compartilha Mark. “Foi incrível trabalhar com a incomparável Nikki Lane em ‘Down No More’! A música foi produzida e coescrita com meu grande amigo Travis Denning, e gravamos tudo no belíssimo estúdio de John Osborne em Nashville. Nikki, claro, deu vida à canção como só a ‘Highway Queen’ poderia fazer. Estou genuinamente honrado por trabalhar com pessoas tão incríveis. Aproveitem!”

Mark coescreveu todas as faixas de Without The Pain — com exceção de “The Needle and the Spoon”, um cover da icônica música do Lynyrd Skynyrd. Com esse álbum, ele ultrapassa os limites de sua criatividade, misturando letras sinceras com seu virtuosismo na guitarra. Cada canção captura um trecho de sua jornada, explorando temas de transformação pessoal, cura e os altos e baixos emocionais que o moldaram.

‌



Com uma mistura de baladas emocionantes, hinos de rock energético e faixas introspectivas, Without The Pain é um testemunho da evolução de Mark como músico e contador de histórias. Os destaques incluem “Come December”, com Charlie Starr (Blackberry Smoke) e Jason Isbell, e “Dust”, que une Mark a Cody Jinks e Grace Bowers numa colaboração intensa e comovente.

Without The Pain Tracklist:

‌



“Hell & Back” feat. Jaren Johnston of The Cadillac Three (Mark Morton, Jaren Johnston, Josh Wilbur) “Brother” feat. Cody Jinks (Mark Morton, Cody Jinks, Travis Denning) “Without The Pain” feat. Matt James of Blacktop Mojo (Mark Morton, Jaren Johnston, Josh Wilbur) “Kite String” feat. Travis Denning (Mark Morton, Travis Denning) “Come December” feat. Charlie Starr of Blackberry Smoke & Jason Isbell (Mark Morton, Charlie Gray, Matt Connor) “Down No More” (Mark Morton, Travis Denning) “Dust” feat. Cody Jinks & Grace Bowers (Mark Morton, Jaren Johnston, Cody Jinks) “Forever In The Light” feat. Tyler Bryant & The Shakedown (Mark Morton, Tyler Bryant, Caleb Crosby) “Nocturnal Sun” feat. Troy Sanders & Jared James Nichols (Mark Morton, Josh Wilbur) “The Needle And The Spoon” feat. Neil Fallon of Clutch (Allen Collins, Ronald W Vanzant) “Home” feat. Travis Denning (Mark Morton, Travis Denning, Josh Wilbur)

Sobre Mark Morton:

Reconhecido como guitarrista da banda Lamb of God, uma das forças pioneiras do heavy metal moderno, Mark Morton abre novos caminhos com sua carreira solo. Em Without The Pain, seu segundo álbum, ele mergulha em sonoridades mais melódicas, flertando com o country, o blues e o rock sulista, sem perder a essência de sua identidade musical. Após o sucesso de Anesthetic, seu disco de estreia, Mark continua explorando novas possibilidades artísticas com colaborações de artistas diversos, marcando uma nova fase em sua trajetória consagrada.