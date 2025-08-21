Marvvila visita o barracão da Portela pela primeira vez
Na tarde desta terça-feira (19), a cantora Marvvila fez sua primeira visita ao barracão da Portela, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro...
Na tarde desta terça-feira (19), a cantora Marvvila fez sua primeira visita ao barracão da Portela, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. A artista, que estreia como musa da escola no Carnaval de 2026, foi recebida pelo presidente Junior Escafura e pela vice-presidente Nilce Fran.
Na tarde desta terça-feira (19), a cantora Marvvila fez sua primeira visita ao barracão da Portela, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. A artista, que estreia como musa da escola no Carnaval de 2026, foi recebida pelo presidente Junior Escafura e pela vice-presidente Nilce Fran.
Durante a visita, Marvvila conheceu de perto o projeto que a Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira está desenvolvendo para o próximo desfile, além de conhecer também o carnavalesco André Rodrigues e sua equipe responsável pela criação do enredo.
Durante a visita, Marvvila conheceu de perto o projeto que a Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira está desenvolvendo para o próximo desfile, além de conhecer também o carnavalesco André Rodrigues e sua equipe responsável pela criação do enredo.
“ Hoje foi dia de conhecer o barracão da minha Portela . Fui muito bem recebida pela galera que faz tudo acontecer por trás e já deu pra sentir a energia do que vem aí no Carnaval de 2026. Tô chegando como musa e quero representar do jeitinho que a escola merece. Só vvamooo, família!”, comenta Marvvila.
“ Hoje foi dia de conhecer o barracão da minha Portela . Fui muito bem recebida pela galera que faz tudo acontecer por trás e já deu pra sentir a energia do que vem aí no Carnaval de 2026. Tô chegando como musa e quero representar do jeitinho que a escola merece. Só vvamooo, família!”, comenta Marvvila.
A apresentação oficial de Marvvila como musa da Portela acontecerá no dia 21 de setembro, durante a semifinal do concurso de samba-enredo, na quadra da escola, localizada na Rua Clara Nunes, 81, Madureira.
A apresentação oficial de Marvvila como musa da Portela acontecerá no dia 21 de setembro, durante a semifinal do concurso de samba-enredo, na quadra da escola, localizada na Rua Clara Nunes, 81, Madureira.