Matheus e Kauan finalizam agenda carnavalesca no Carnaval na Cidade

Na tarde desta terça-feira (04), a dupla Matheus & Kauan se apresentou no último dia do Carnaval na Cidade, considerado um dos maiores eventos carnavalescos de São Paulo, realizado no Centro Esportivo Tietê. Com um repertório recheado de sucessos milionários, como "A Rosa e O Beija Flor", "Gosta de Rua", "Te Assumi Pro Brasil", “Quatro Cadeiras”, “Ilusão de Ótica”, seu mais recente lançamento com Ana Castela, e muitos outros, a dupla emocionou o público presente com sua energia e talento inconfundíveis.

O evento também contou com a participação de outros grandes nomes da música brasileira, como Thiaguinho e a Banda Eva, que se apresentaram em sequência, proporcionando uma tarde inesquecível para os 10 mil foliões presentes. Matheus & Kauan, com sua performance contagiante, confirmaram mais uma vez seu lugar entre os artistas mais amados do país, levando a multidão a cantar e dançar ao som de seus maiores hits sertanejos.

O show na capital paulista foi o grande encerramento da agenda de Carnaval do duo, que também se apresentou nos últimos dias em diversos estados, como Pernambuco no Verão Goiana 2025, Minas Gerais no Carnaval dos Sonhos, Piauí no Carnaval em Barras e Bahia nos Camarotes Club e Villa, ambos em Salvador.