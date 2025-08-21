Matheus e Kauan lançam a romântica “Todo Sol” do projeto “Ao Vivo No Crato” Música chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (21) e ganha clipe no YouTube no dia seguinte Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h59 ) twitter

Música chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (21) e ganha clipe no YouTube no dia seguinte

Cartão de Visita - Entretenimento

A dupla Matheus e Kauan se prepara para emocionar os fãs com o lançamento de “Todo Sol”, faixa inédita que chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (21), às 21h. Com uma atmosfera romântica e vibrante, a canção também ganha videoclipe no YouTube no dia seguinte, 22 de agosto, a partir das 11h. O single integra o projeto especial “Ao Vivo No Crato”, registrado durante a histórica apresentação dos sertanejos na ExpoCrato 2025, que marcou o aguardado retorno da dupla ao festival após sete anos.

Composta pelo próprio Matheus Aleixo, ao lado de Brenno Casagrande, “Todo Sol” fala sobre um amor verdadeiro, daqueles que sonham com um “pra sempre”. A faixa carrega o romantismo já característico da dupla, realçado por arranjos de piano, que acrescentam uma camada ainda mais sentimental à canção. A produção musical é de Daniel Silveira e ganha ainda mais força com a direção de vídeo de Pedro HD, que transforma a emoção do palco em uma experiência audiovisual única.

“Essa música tem uma energia muito especial pra gente, porque fala de um amor sincero, sem barreiras. É sobre sentir de verdade e não ter medo de demonstrar”, destaca Matheus. Kauan completa: “Poder registrar esse momento ao vivo, com um público tão conectado, tornou tudo ainda mais emocionante. A gente sabe o quanto essa faixa é aguardada e estamos contando as horas pra compartilhar com todo mundo!”

O projeto Ao Vivo No Crato já teve o lançamento recente de “A Nossa Praia”, parceria com MC Tuto, que também fará parte do repertório completo. Os três se apresentaram juntos pela primeira vez neste último sábado, durante o Praiou, em Goiânia. Em breve, os fãs podem esperar mais novidades do projeto, que ainda trará regravações e músicas inéditas.

“Todo Sol” - Matheus e Kauan

Lançamento: 21 de agosto de 2025

Compositores: Matheus Aleixo e Brenno Casagrande

Letra:

Não me olha assim

Com cara de quem me ama

De quem dormiu pensando em mim

Não não fala assim, com essa voz tão linda e calma que acelera tudo em mim

Você tem que saber que eu não brinco com sentimento

Quando eu amo, eu amo pra valer, não perco tempo

Pense 20x antes de pensar que quer me amar, que quer me amar

Se me disser que é pra sempre

Esqueço até que o pra sempre, sempre acaba

E te levo para minha casa

No caminho a gente casa

E deixa o povo vê, nosso amor brilhar em todo Sol que amanhecer (nosso amor brilhar em todo Sol)

Você tem que saber que eu não brinco com sentimento

Quando eu amo, eu amo pra valer, não perco tempo

Pense 20x antes de pensar que quer me amar, que quer me amar

Se me disser que é pra sempre

Esqueço até que o pra sempre, sempre acaba

E te levo para minha casa

No caminho a gente casa

E deixa o povo vê, nosso amor brilhar em todo Sol que amanhecer