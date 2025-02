Matheus Fernandes confirma gravação de novo clipe do hit “Triplex” em Maceió com Matheus & Kauan Filmagens ocorrem nesta sexta-feira (17) no palco do Massayó Verão 2025 Cartão de Visita|Do R7 15/01/2025 - 18h06 (Atualizado em 15/01/2025 - 18h06 ) twitter

Filmagens ocorrem nesta sexta-feira (17) no palco do Massayó Verão 2025

Matheus Fernandes confirmou a gravação de um novo videoclipe para o hit “Triplex” em Maceió, com a participação de Matheus & Kauan. As filmagens acontecem nesta sexta-feira (17), no palco do Massayó Verão 2025, evento que promete agitar a capital alagoana. Com direção de vídeo e fotografia comandado por Pedro HD, o novo clipe tem o objetivo de impulsionar ainda mais o sucesso pelo Brasil.

A canção, um dos maiores sucessos de 2024, conquistou os fãs com sua batida envolvente e já soma mais de 200 milhões de streams, além de ter sido utilizada mais de 250 mil vezes nas redes sociais. No ranking de plataformas, “Triplex” atingiu a 3ª posição no Billboard Brasil Hot 100, 3ª no TOP 50 Brasil, 4ª no Weekly TOP Songs Brazil do Spotify e 21ª no Daily Viral Songs Brazil do Spotify, consolidando-se como um dos maiores fenômenos musicais do ano passado.

A música "Triplex" faz parte do DVD “MF em Sampa”, registrado em maio do ano passado na badalada casa noturna Vila JK, em São Paulo. O DVD, que conta com 13 faixas, reuniu uma mistura de estilos musicais, trazendo o melhor do forró combinado com funk, sertanejo e outros ritmos.