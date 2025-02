Matheus Fernandes e Matheus & Kauan registram novo videoclipe de “Triplex” Encontro do trio aconteceu na sexta, 17, durante o Massayó Verão 2025 Cartão de Visita|Do R7 20/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h26 ) twitter

Na última sexta (17), Matheus Fernandes registrou um novo videoclipe do hit "Triplex". A gravação aconteceu durante o show da dupla Matheus & Kauan durante o Massayó Verão 2025, evento que agitou a capital alagoana. Cantada em coro por todos os presentes, a música, que faz parte do projeto “MF em Sampa”, filmado em maio passado na Vila JK, em São Paulo, se destaca como um dos maiores hits de 2024, com mais de 200 milhões de streams.

“Não consigo explicar a sensação maravilhosa que foi essa gravação”, comenta MF. “Todas as vezes que canto ela nos shows, o público sempre se entrega muito, mas dessa vez teve uma entrega especial e compartilhar esse momento com Matheus e Kauan foi ainda mais emocionante. Obrigado, irmãos. Bora com tudo!”.

A direção do novo vídeo e fotografia ficaram a cargo de Pedro HD, que caprichou nas imagens para dar ainda mais visibilidade ao sucesso que já está conquistando o Brasil inteiro. As cores vibrantes e a energia contagiante dos presentes tornaram o registro, que poderá ser conferido no primeiro trimestre do ano, ainda mais alegre.

“Graças a Deus ‘Triplex’ já é um hit nacional, e vamos potencializar ainda mais esse alcance”, comenta Matheus. “A música realmente aluga um triplex na nossa cabeça de tão viciante; espero que o pessoal continue curtindo”, finaliza Kauan.