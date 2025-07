Matheus & Kauan lançam versão de “A Nossa Praia” com MC Tuto, gravada ao vivo na ExpoCrato 2025 A parceria chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (24), às 21h, com clipe confirmado para sexta-feira (25), às 11h Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h38 ) twitter

Link pré save: http://umusicbrazil.lnk. to/ANossaPraia2

Nesta quinta-feira (24), às 21h, Matheus e Kauan lançam nas plataformas digitais uma versão de “A Nossa Praia”, com participação especial de MC Tuto. O registro foi feito ao vivo durante a histórica apresentação dos sertanejos na ExpoCrato 2025, que marcou seu retorno ao festival após sete anos. Já o clipe da faixa estreia no na sexta-feira (25), às 11h, no canal oficial da dupla no YouTube.

Composição do próprio Matheus Aleixo, ao lado de César Zocante e Matheus Marcolino, “A Nossa Praia” foi originalmente lançada em 2017, como parte do projeto “Na Praia 2”, e soma mais de 100 milhões de streams nas plataformas digitais. Agora, o hit ganha nova vida ao misturar batidas envolventes e incorporar a identidade musical de MC Tuto.

Com produção musical de Daniel Silveira e Gabriel Pascoal, e direção de vídeo assinada por Pedro HD, o projeto ao vivo trará, além de “A Nossa Praia”, regravações e faixas inéditas. Entre os destaques, estão “Todo Sol”, uma nova versão de “Asas” — hit eternizado na voz de Luan Santana e composto por Matheus —, e uma releitura especial de “Quarta Cadeira”, composição do cantor Grelo, que também participa da faixa. As músicas serão lançadas gradualmente nas plataformas digitais de áudio e vídeo.

Matheus e Kauan, Mc Tuto - A Nossa Praia

Lançamento: 24 de julho de 2025

Compositores: Matheus Aleixo, César Zocante e Matheus Marcolino

Letra:

Você reparou, o tempo parou pra nós

A melhor canção é o som da sua voz

No horizonte o céu faz um show de cores pra nós dois

E deixa eu te falar que o melhor eu guardei pra depois

Oh, oh, oh, oh

A nossa praia é amar, beijar

Ficar de boa frente ao mar

Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar

E tudo que atrasa, deixa a maré levar

Deixa levar

A nossa praia é amar, beijar

Ficar de boa frente ao mar

Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar

E tudo que atrasa, deixa a maré levar

Deixa levar

Você reparou, o tempo parou pra nós (pra nós)

A melhor canção é o som da sua voz

No horizonte o céu faz um show de cores pra nós dois

E deixa eu te falar que o melhor eu guardei pra depois

Oh, oh, oh, oh

A nossa praia é amar, beijar

Ficar de boa frente ao mar

Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar

E tudo que atrasa, deixa a maré levar

Deixa, deixa levar

A nossa praia é amar, beijar

Ficar de boa frente ao mar

Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar

E tudo que atrasa, deixa a maré levar

Deixa levar

A nossa praia é amar, amar

E deixa a maré levar, levar