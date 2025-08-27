Matheus Marcolino e Luan Santana lançam "Jornal"
Matheus Marcolino apresenta o single “Jornal”, parceria especial com Luan Santana
Confira: https://smb.lnk.to/Jornal
Confira: https://smb.lnk.to/Jornal
Matheus Marcolino apresenta o single “Jornal”, parceria especial com Luan Santana. Depois de assinarem juntos sucessos como "Boa Memória", "Deja Vu", "Abalo Emocional", "Deus É Muito Bom" e "Aluga-se", os dois, que já compartilham quase 30 composições gravadas por Luan, agora dividem também a cena e microfones.
Matheus Marcolino apresenta o single “Jornal”, parceria especial com Luan Santana. Depois de assinarem juntos sucessos como "Boa Memória", "Deja Vu", "Abalo Emocional", "Deus É Muito Bom" e "Aluga-se", os dois, que já compartilham quase 30 composições gravadas por Luan, agora dividem também a cena e microfones.
Escrita durante a pandemia, pelos próprios artistas, a faixa parte de uma provocação: e se um dia você lesse no jornal que o mundo está acabando, quem você correria para salvar? É a partir desse questionamento que a letra explora temas como orgulho, abandono e a urgência do afeto, traduzindo em melodia o medo de não ser mais prioridade para quem se ama.
Escrita durante a pandemia, pelos próprios artistas, a faixa parte de uma provocação: e se um dia você lesse no jornal que o mundo está acabando, quem você correria para salvar? É a partir desse questionamento que a letra explora temas como orgulho, abandono e a urgência do afeto, traduzindo em melodia o medo de não ser mais prioridade para quem se ama.
Gravada no fim de 2024, em São Paulo, com direção de Dani Valverde e Monize Esteves, a música chega acompanhada de um clipe com estética cinematográfica e interpretações carregadas de emoção.
Gravada no fim de 2024, em São Paulo, com direção de Dani Valverde e Monize Esteves, a música chega acompanhada de um clipe com estética cinematográfica e interpretações carregadas de emoção.
LETRA:
LETRA:
Se um dia você lesse no jornal
Se um dia você lesse no jornal
Que o mundo tava acabando em caos
Que o mundo tava acabando em caos
Você ia vir me tirar daqui?
Você ia vir me tirar daqui?
Desse balcão frio de um bar vazio?
Desse balcão frio de um bar vazio?
Me levar pra casa, me chamar pra dentro
Me levar pra casa, me chamar pra dentro
Dizer que até o fim do mundo é meu o seu tempo?
Dizer que até o fim do mundo é meu o seu tempo?
Ou você me deixaria aqui
Ou você me deixaria aqui
Até que desse amor não sobre mais nada?
Até que desse amor não sobre mais nada?
Até que a nossa história fique soterrada
Até que a nossa história fique soterrada
E caia em mãos erradas lá na frente?
E caia em mãos erradas lá na frente?
Por favor, só não me deixe aqui
Por favor, só não me deixe aqui
Se me restasse apenas mais um dia
Se me restasse apenas mais um dia
Você me salvaria?
Você me salvaria?
Ou você me deixaria aqui?
Ou você me deixaria aqui?