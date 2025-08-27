Logo R7.com
Matheus Marcolino e Luan Santana lançam "Jornal"

Matheus Marcolino apresenta o single “Jornal”, parceria especial com Luan Santana

Cartão de Visita|Do R7

Confira: https://smb.lnk.to/Jornal

Assista: https://youtu.be/1e7htlINnp0?si=GaNyNwfP3IPKv4m1

Matheus Marcolino apresenta o single “Jornal”, parceria especial com Luan Santana. Depois de assinarem juntos sucessos como "Boa Memória", "Deja Vu", "Abalo Emocional", "Deus É Muito Bom" e "Aluga-se", os dois, que já compartilham quase 30 composições gravadas por Luan, agora dividem também a cena e microfones.

Escrita durante a pandemia, pelos próprios artistas, a faixa parte de uma provocação: e se um dia você lesse no jornal que o mundo está acabando, quem você correria para salvar? É a partir desse questionamento que a letra explora temas como orgulho, abandono e a urgência do afeto, traduzindo em melodia o medo de não ser mais prioridade para quem se ama.


Gravada no fim de 2024, em São Paulo, com direção de Dani Valverde e Monize Esteves, a música chega acompanhada de um clipe com estética cinematográfica e interpretações carregadas de emoção.

LETRA:


Se um dia você lesse no jornal

Que o mundo tava acabando em caos


Você ia vir me tirar daqui?

Desse balcão frio de um bar vazio?

Me levar pra casa, me chamar pra dentro

Dizer que até o fim do mundo é meu o seu tempo?

Ou você me deixaria aqui

Até que desse amor não sobre mais nada?

Até que a nossa história fique soterrada

E caia em mãos erradas lá na frente?

Por favor, só não me deixe aqui

Se me restasse apenas mais um dia

Você me salvaria?

Ou você me deixaria aqui?

