Maurício & Eduardo gravam DVD "Conexão" em Goiânia e inauguram nova fase da carreira Projeto será registrado no dia 17 de setembro e simboliza a transformação artística da dupla sertaneja Cartão de Visita|Do R7 04/09/2025 - 14h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h18 )

A dupla goiana Maurício & Eduardo escolheu Goiânia para um dos momentos mais importantes de sua trajetória. No dia 17 de setembro, no Kauai Eventos, eles gravam o DVD “Conexão”, um projeto que marca a virada de página em mais de uma década de carreira. Com 15 faixas inéditas, o trabalho nasce com a proposta de reforçar o elo entre palco, fãs e canções – costurando raízes sertanejas e sonoridade contemporânea em um mesmo espetáculo.



A gravação, que terá início às 21h (portões abrem às 20h), será restrita a convidados, em um formato intimista que reflete a proposta do projeto. A produção musical está a cargo de Eriton Bezerra e Jimmy Oliveira, também responsável pelos arranjos e maestro da banda composta por seis músicos. A gravação será realizada pela gravadora New Music Brasil.



Um rebranding na carreira

“Conexão” representa uma nova identidade artística para Maurício & Eduardo. Reconhecidos por composições de sucesso como “Coisas Exotéricas”, “Não Vou Mais Chorar” e “Eu Vou Pegar Você”, os artistas agora apresentam um repertório inédito, que mistura arranjos sofisticados, letras intensas e interpretações que dialogam com a cena atual do sertanejo.



A música “Eu Lembro”, que abre o projeto, já surge como destaque. Com melodia nostálgica e interpretação carregada de emoção, simboliza a guinada estética e musical que a dupla pretende consolidar com o DVD.



O elo com o público

Mais do que uma gravação, “Conexão” é um manifesto artístico. A dupla busca traduzir em música histórias de amor, saudade e superação, reforçando o vínculo emocional que cultivam com o público desde o início da carreira. “Nossa intenção é que cada canção seja um ponto de encontro, uma forma de estar próximo de quem nos acompanha há anos e de quem vai nos conhecer agora”, afirma Maurício & Eduardo.



Goiânia como palco

A escolha da capital goiana para o registro não é por acaso. Além de ser o berço da dupla, Goiânia é reconhecida como uma das capitais da música sertaneja, o que reforça o peso simbólico do projeto.

Com nova imagem, repertório inédito e direção musical apurada, “Maurício & Eduardo – Conexão Ao Vivo” nasce para consolidar a dupla entre os grandes nomes do gênero, abrindo um novo capítulo em sua história sem perder a essência que os trouxe até aqui.



Serviço



Data: 17 de setembro



Horário: 21h



Instagram: @mauricioeeduardooficial