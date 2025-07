Maurício Einhorn celebra os 45 anos do seu primeiro álbum com show no Blue Note Rio, em Copacabana Com seu sexteto, instrumentista, gaitista e compositor de 93 anos se apresenta no dia 30 de julho, quarta-feira, às 20h Cartão de Visita|Do R7 21/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com seu sexteto, instrumentista, gaitista e compositor de 93 anos se apresenta no dia 30 de julho, quarta-feira, às 20h

Considerado um dos mais importantes gaitistas em atividade no mundo, Maurício Einhorn celebra os 45 anos do lançamento de seu primeiro álbum, “Me”, no palco do Blue Note Rio, em Copacabana. A apresentação acontece no dia 30 de julho, quarta-feira, às 20h.

Em plena forma aos 93 anos, o carioca Maurício Einhorn ganhou seu primeiro instrumento dos pais, gaitistas amadores, aos cinco anos de idade. Desde então, dedicou-se a estudar a harmônica de boca de forma autodidata. Ao longo de quase oito décadas de carreira, participou de mais de mil gravações com artistas nacionais e internacionais, como Tom Jobim, Sarah Vaughan, Kenny Barron, Angela Ro Ro, Agepê, Baden Powell, Paulo Moura, Marcos Valle, Edu Lobo, Eumir Deodato, João Donato, Ivan Lins, Zizi Possi, Ney Matogrosso, entre muitos outros. Além disso, é compositor de alguns dos clássicos do samba-jazz e da bossa nova, como “Estamos Aí”, “Batida Diferente” e “Tristeza de Nós Dois”.

O show ainda contará com os músicos Bernardo Ramos (violão), Jefferson Lescowich (baixo), Erivelton Silva (bateria), Ricardo Pontes (sax) e Leonardo Ramiro (trombone).

‌



Serviço:

MAURÍCIO EINHORN – 45 ANOS DO SEU PRIMEIRO LP “ME”

‌



Endereço: Avenida Atlântica, 1910, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Dia e horário: dia 30 de julho, quarta-feira, às 20h

‌



Entrada: de R$ 60 a R$ 120, vendas pelo site https://www.eventim.com.br/ artist/blue-note-rio/mauricio- einhorn-45-anos-do-seu- primeiro-lp-me-3909449/

Redes sociais:

https://www.instagram.com/ mauricioeinhornoficial/

https://www.instagram.com/ bluenoterio/