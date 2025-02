MC Daniel comanda o Bloco do Fafá pelo segundo ano

Após o sucesso da estreia no ano passado, que movimentou a capital paulista e levou mais de 500 mil pessoas para as ruas, o Bloco do Fafá retorna trazendo um time de peso para fazer a alegria do público. O bloco contará com participações especiais de Luan Pereira, Mc Ryan SP, Mc Livinho, Mc Marks, Mc Kadu, Negão Original, Vulgo FK, Nilo, Cjota, Piedro, RN do Capão, entre outros nomes da cena musical que serão divulgados em breve!

“Pô, ano passado quando estreamos o Bloco do Fafá não tínhamos dimensão do que ia acontecer. Foi surreal, sério! Um sonho, tenho certeza que essa vez vai ser ainda mais histórico. Quero ver geral encostar no Bloco do Fafá!”

A concentração começa a partir do meio-dia, e o trio elétrico ganha as ruas a partir das 13h, levando a essência do funk para o coração da cidade.