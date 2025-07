MC Gabzin e Ávine Vinny se unem em nova edição do Filtr Collab, projeto da Sony Music A Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music, lança mais uma edição do Filtr Collab, projeto que tem como proposta unir... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h17 ) twitter

A Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music, lança mais uma edição do Filtr Collab, projeto que tem como proposta unir artistas de diferentes gêneros em colaborações inéditas e surpreendentes. Após encontros de sucesso, como Turma do Pagode com Diego & Victor Hugo, é a vez do funkeiro MC Gabzin e do forrozeiro Ávine Vinny juntarem forças em uma fusão musical inusitada.

Nesta nova edição, os artistas regravaram três faixas, combinando o melhor de seus estilos e criando uma nova sonoridade. O grande destaque é a inédita “5 Estrelas”, que tem a participação de Gabzin na composição e que consegue unir os dois estilos em uma única música, com momentos de destaque para o funk e para o forró. Completam o repertório novas versões de dois clássicos: “Maturidade”, de Ávine Vinny, com arranjos de funk, e “Simplesmente Ela”, de MC Gabzin, na pegada do forró.

“Gabzin é um cara talentoso demais, já vinha acompanhando o trabalho dele há um tempo. Quando surgiu a ideia desse feat, a conexão foi imediata. Trabalhar com alguém que tem verdade no que faz facilita muito. O resultado em ‘5 Estrelas’ e ‘Maturidade’ ficou incrível. Espero que a galera curta”, conta Ávine.

MC Gabzin completa: “Funk foi meu ponto de partida, mas a música não tem fronteira. Tô feliz demais em me jogar numa mistura de estilos com o Ávine e levar essa mistura pro mundo. Estamos bem felizes e empolgados com este lançamento”.

Ávine Vinny é hoje um dos principais nomes do forronejo no Brasil. Ele ganhou projeção nacional com o hit “Coração Cachorro”, que viralizou em 2021 e conquistou públicos de todas as idades. Desde o sucesso de “Maturidade”, entre 2018 e 2019, o cantor cearense vem consolidando sua carreira com uma trajetória marcada por inovação e reinvenção, transitando entre o forró tradicional e o pop sem perder sua essência.

Já MC Gabzin é um dos grandes destaques do funk atual. Com mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, o artista coleciona feitos como shows internacionais, presença em grandes festivais como o Rock in Rio e músicas no topo das paradas. Seus maiores sucessos, “Simplesmente Ela” e “O Poder Dessa Garota”, ultrapassaram a marca de 100 milhões de streams cada, alcançando posições de destaque no Spotify: 19º no Brasil e 3º em Portugal com o primeiro, e 53º no Brasil e 10º em Portugal com o segundo.