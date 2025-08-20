Menos é Mais conquista Portugal com seu ‘Pagode com Molho’ Grupo fez quatro apresentações no país, performando para mais de 70 mil pessoas Cartão de Visita|Do R7 20/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo fez quatro apresentações no país, performando para mais de 70 mil pessoas

Cartão de Visita - Entretenimento

O ‘Pagode com Molho’ do Menos é Mais invadiu a gringa com gingado e muita música boa. Nos dias 10, 14, 15 e 16, Duzão, Goes, Ramon e Paulinho performaram os grandes sucessos do Grupo respectivamente em Cantanhede, Olhão, Lisboa e Póvoa de Varzim - este com sold out. Ao todo, nas quatro apresentações, mais de 70 mil pessoas puderam cantar hits como “Lapada Dela”, “Coração Partido” e “P do Pecado”.

“Vivemos momentos incríveis em Portugal, tanto nas apresentações quanto turistando”, comentou Goes. “A gente se divertiu todos esses dias e foi muito bom retornar a esse país que nos acolheu tão bem antes. Esperamos voltar em breve!”

Os shows fazem parte da turnê “Pagode com Molho Invade a Gringa”. Com ela, o Menos é Mais já se apresentou em Miami e Boston, nos Estados Unidos - nos dias 26 e 27 de julho. Depois da parada em Portugal, a turnê segue com apresentações internacionais no mês de outubro. Confira a agenda:

‌



16/outubro - Dublin, Irlanda

17/outubro - Luxemburgo, Luxemburgo

‌



18/outubro - Zurique, Suíça

19/outubro - Londres, Inglaterra

“O Menos é Mais está vivendo uma fase incrível, com várias conquistas para o Grupo e para o pagode. Essa turnê internacional e a gravação do nosso novo audiovisual vem pra deixar esse ano ainda mais especial”, conclui Duzão.