Espetáculo da autora Leilah Assumpção reestreia no Teatro Oficina, com direção de Marcelo Drummond e no elenco as atrizes Kate Hansen e Nicole Puzzi

O espetáculo “Mergulho no Mistério Dela”, após uma temporada no teatro Sérgio Cardoso em 2024, reestreia no dia 17 de janeiro no Teatro Oficina, continuando a celebração dos 55 anos de carreira da autora Leilah Assumpção.

A obra demarca uma celebrável conquista para o repertório temático da representação feminina no teatro brasileiro. Sua originalidade consiste no protagonismo de duas mulheres de 70 e poucos anos, interpretadas por Kate Hansen e Nicole Puzzi, que vivem juntas no mesmo apartamento e experienciam, em termos modernos, o alvorecer da 3ª idade.

A profundidade da experiência é possibilitada pela estrutura caleidoscópica com que Leilah Assumpção constrói a sua dramaturgia. O diálogo transcorrido entre Maiara (Nicole Puzzi), uma ex-atriz, e Cibele (Kate Hansen), filósofa aposentada, nos conduz a múltiplas dimensões temporais pela chave das entrelinhas: enquanto esperam pelo parto da primeira neta de Maiara e conversam sobre casamentos, cuidados com a saúde, plástica, solidão, sexo, dentre outros assuntos cotidianos, são abertas fendas pelas quais avistamos tempos longínquos capazes de trazer à tona experiências e ambivalências de uma relação feminina construída por intermédio da partilha de muitas paixões.

‌



Enquanto mergulhamos nas entrelinhas do dito e do não dito em diálogos temperados por um humor tipicamente leilahniano, há uma vida sendo gestada no subsolo da fábula: nasce Eva, o princípio das forças femininas transgressoras que, desde o saborear da maçã proibida, mobiliza a liberação dos desejos e da sexualidade de mulheres de todas as idades, raças e etnias.

Durante a peça, adentramos, vertiginosamente, no passado enlaçado pela intimidade de duas amigas de longa data que afastam nossa percepção de quaisquer obviedades e nos convidam a transgredir os limites da convenção.

‌



“As personagens da Leilah têm muito a ver com o momento atual dela. Ela é muito perspicaz e dialoga muito bem com a classe média paulistana”, diz Marcelo Drummond. O diretor da montagem também conta sobre a escolha do elenco: “Quis resgatar duas atrizes esquecidas, trazê-las de volta aos holofotes. A Kate foi estrela da TV Tupi e trabalhou no Teatro Oficina, com o Zé Celso. Já Nicole foi um dos grandes nomes do cinema nacional dos anos 1970, tendo participado de diversos filmes à época.” A autora comemora: “Estou absolutamente encantada com a alta qualidade dessas pessoas maravilhosas que estão criando em torno de minha nova peça.”

Ao figurar, em perspectiva moderna, o convívio entre Cibele e Maiara, a obra expande o leque da representação feminina na dramaturgia brasileira na medida em que abre espaço para a fala liberada de mulheres vivenciando o entardecer da idade. Com a estreia de ‘Mergulho no Mistério Dela’, Leilah Assumpção rompe mais uma barreira discursiva como quem assumiu para si o incessante compromisso de desbravar caminhos para a palavra feminina no teatro brasileiro.

‌



Sinopse:

As amigas Cibele e Maiara conversam corriqueiramente sobre assuntos diversos, enquanto aguardam pelo nascimento da primeira neta de Maiara. Dessa forma, o espectador será delicadamente convidado a submergir nos mistérios uterinos que geram a corrente de vida dramática da obra. Maiara decide revelar à Cibele um segredo familiar guardado por décadas.

Ficha Técnica:

Texto: Leilah Assumpção

Direção: Marcelo Drummond

Assistente de direção: Vinicius Tardite

Elenco: Kate Hansen e Nicole Puzzi

Integração de linguagem e preparação elenco: Madalena Bernardes

Cenografia: Caio da Rocha

Visagismo: Clau Hidalgo

Desenho de luz: Ricardo Morañez

Trilha sonora original: Moisés Moita Matos

Desenho de som: Camila Fonseca

Direção de vídeo: Ciça Luchesi

Direção palco: Elisete Geremias

Operador visagismo: Kael Stuart

Artes gráficas e mídias sociais: Igor Marotti

Fotos: Lenise Pinheiro e Gal Oppido

Assessoria imprensa: Fabio Camara

Produção: Jaburá Produções

Realização: Jaburá Produções

SERVIÇO:

LOCAL: Teatro Oficina, Rua Jaceguai 520 - Bela Vista. 310 lugares.

DATA: 17/01 até 02/02 (Sexta e sábado 20h e domingo 18h)

INGRESSOS: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 30,00 (moradores do Bixiga)

INFORMAÇÕES: 11 3106-2818 e @mergulhonomisteriodela

VENDAS PELA INTERNET: https://bileto. sympla.com.br/event/101784/d/ 295999/s/2019555

DURAÇÃO: 90 minutos

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

EQUIPE:

Leilah Assumpção

Quando estreou como dramaturga, em 1969, com ‘Fala Baixo, Senão eu Grito'’, Leilah Assumpção já arrebatou um Prêmio Molière. Ícone das gerações de 1960 e 1970, levou para os palcos a narrativa feminina que ainda não tinha encontrado voz. Enfrentou a moral da época e a censura do regime militar. Graduada na USP, brilhou como modelo nas passarelas da alta-costura, escreveu mais de uma dezena de peças de sucesso, publicou livros, fez cinema e televisão.

Marcelo Drummond

Ator no Teatro Oficina Uzyna Uzona desde 1986. Participou como ator, diretor, produtor ou iluminador de quase todas as montagens do grupo sediado no Bixiga. Com o falecimento do companheiro Zé Celso Martinez, em julho de 2023, Marcelo está à frente da companhia de teatro desde então.