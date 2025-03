Miami Horror compartilha o novo álbum "We Always Had Tomorrow" O aclamado projeto eletrônico Miami Horror, liderado pelo produtor australiano radicado em Los Angeles Benjamin Plant, lança hoje seu... Cartão de Visita|Do R7 05/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h25 ) twitter

Escute aqui.

O aclamado projeto eletrônico Miami Horror, liderado pelo produtor australiano radicado em Los Angeles Benjamin Plant, lança hoje seu aguardado álbum WE ALWAYS HAD TOMORROW via Nettwerk. Junto com o disco, chega também o videoclipe de "WE’RE ALL MADE OF STARS", faixa que conta com a participação do grupo australiano Telenova.

Em "WE’RE ALL MADE OF STARS", Plant canta "I never got to say goodbye", uma mensagem ao seu eu interior da infância, enquanto a frase "Now you can be anything you want" ecoa na voz de Angela Armstrong (Telenova), refletindo sobre o momento em que percebemos que não somos mais crianças e que parte de nós se perdeu no tempo. Co-produzida por Alessandro Buccalleti (SZA, Arlo Parks, Orion Sun), a faixa explora a ideia de um retorno cósmico, um reencontro com as estrelas de onde viemos – trazendo a reconfortante certeza de que um dia retornaremos a elas.

Sobre a faixa, Telenova comenta: “Ben nos mostrou uma versão inicial de ‘We’re All Made Of Stars’ e eu me apaixonei imediatamente pela nostalgia da melodia. A música é evocativa e nos levou a essa bela conversa existencial através da letra – uma perspectiva infantil sobre o que acontece depois da morte. Para onde vamos? Para onde foram aqueles que perdemos?”

O videoclipe, dirigido por Redamo Rosa, acompanha a jornada de Androids tentando compreender emoções humanas. Protagonizado pela dançarina/modelo Enya Kollek e pelo ator Briley Stout, o vídeo explora a impermanência, a resistência e a busca por algo real. Em um universo onde a tecnologia domina e controla, o amor surge como uma força mais poderosa que qualquer barreira.

Marcando o primeiro álbum completo da banda em 10 anos, WE ALWAYS HAD TOMORROW representa um renascimento artístico. O disco reflete sobre infância, amadurecimento e os ciclos da vida, funcionando como um conceito sonoro que transporta os ouvintes através do tempo e do espaço. Misturando a energia dançante de samples nostálgicos com atmosferas envolventes, o álbum reforça a identidade inovadora de Miami Horror.

O disco traz colaborações com diversos artistas australianos, incluindo Telenova, Tim Ayre, Woodes, Beckah Amani, Ngaiire e o produtor indicado ao ARIA Styalz Fuego (Troye Sivan, Tate McCrae, The Knocks), além de nomes internacionais como RAC, Robotaki e Ayoni.

Sobre a criação do álbum, Plant reflete: “Este disco começou a ser desenvolvido ainda em 2020. Naquele período, eu refletia muito sobre a vida... acho que todos estávamos. Ao mesmo tempo, eu estava aprendendo a tocar piano, e esses dois processos se encontraram no momento certo, definindo o tom melancólico do álbum. Queria criar algo autêntico, como se fosse o meu último disco. E, na verdade, nunca sabemos quando será.”

No final, as 11 faixas de WE ALWAYS HAD TOMORROW formam mais do que um simples conjunto de canções – são fragmentos de uma jornada emocional, um convite para refletir sobre o passado e o futuro. Com sua inovação sonora e profundidade temática, o álbum reafirma o legado de Miami Horror como um dos projetos mais visionários e atemporais da música eletrônica.

WE ALWAYS HAD TOMORROW LP Tracklist:

1. AURORA / DEAD FLOWERS

2. ANOTHER TIME (feat. Woodes)

3. (BEYOND US)

4. TOGETHER

5. GLOWIN’

6. DON’T LEAVE ME (IN THE SUNSHINE) (feat. Tim Ayre)

7. REMEMBER (feat. Tim Ayre)

8. (OBLIVION)

9. WE’RE ALL MADE OF STARS (feat. Telenova)

10. (CHILDHOOD)

11. LOST SEASONS (with RAC)