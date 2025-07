Miriam Stephan une synthpop e house music em novo single “Like the Sun” A cantora, compositora e pianista germano-brasileira Miriam Stephan apresenta seu mais novo single, "Like the Sun", uma faixa vibrante... Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

A cantora, compositora e pianista germano-brasileira Miriam Stephan apresenta seu mais novo single, "Like the Sun", uma faixa vibrante e envolvente que combina uma batida animada com uma performance vocal suave e sensível. Ideal para o clima solar e descontraído do verão, a canção fala de amor com leveza, enquanto convida o ouvinte a se deixar levar por sua atmosfera luminosa.

"Like the Sun" traz sintetizadores pulsantes, um riff marcante e camadas de piano que enriquecem a produção com um toque cativante e dançante. A energia da faixa é contagiante, ao mesmo tempo em que preserva a delicadeza emocional característica do trabalho de Miriam. "É uma música que transmite alegria e sentimento ao mesmo tempo. Acho que tem tudo a ver com o verão", afirma a artista.

Desde então, já lançou diversos singles, incluindo os dançantes “Wanna Dance With You” e “Feel The Night”, influenciados pela disco music, o pop dos anos 80 e nomes como Michael Jackson, Pink e Alok.

Com “Like the Sun”, Miriam reforça sua identidade sonora e entrega mais uma faixa perfeita para pistas de dança e playlists solares, mantendo sua mistura única de energia eletrônica e emoção sincera.

Ouça agora “Like the Sun” em todas as plataformas digitais: https://open. spotify.com/intl-pt/album/ 6DEHYLyDkVFvRtp8SrDsNA