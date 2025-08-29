Monte Verde: destino de charme para a primavera
A primavera transforma Monte Verde, em Minas Gerais, em um cenário ainda mais encantador
A primavera transforma Monte Verde, em Minas Gerais, em um cenário ainda mais encantador. Localizada na Serra da Mantiqueira, a vila ganha cores vibrantes com os jardins floridos e temperaturas amenas, criando o clima ideal para quem busca romance, lazer e contato com a natureza.
Entre os passeios mais procurados está a Trilha da Pedra Redonda, uma das opções favoritas dos visitantes pela facilidade de acesso e pela vista panorâmica da Serra da Mantiqueira. O percurso é de nível leve a moderado e leva a 1.990 metros de altitude, revelando um dos pontos mais fotogênicos da região. Outra opção para os amantes das trilhas é o Pico do Selado, localizado dentro do Parque Ecológico Verner Grinberg. É a trilha mais alta de Monte Verde, chegando a 2.082 metros, e indicada para os mais experientes, recompensando com uma visão ampla de todo o entorno.
Quem busca diversão em família encontra na Fazenda Radical um conjunto de atividades de aventura, como tirolesa, arvorismo, paredão de escalada, passeios a cavalo e até quadriciclo. A proposta é agradar desde crianças até adultos em busca de adrenalina. Para passeios mais tranquilos, o tradicional Passeio de Trenzinho percorre pontos turísticos do vilarejo, enquanto os passeios a cavalo e quadriciclo são ótimas opções para explorar a paisagem serrana em diferentes ritmos. Ainda no centro, a charmosa Trilha do Pinheiro Velho, de fácil acesso, é perfeita para quem deseja caminhar em meio à vegetação típica da Mantiqueira sem precisar de grandes deslocamentos.
Alias, o centro de Monte Verde é um passeio à parte. Caminhar pela Avenida Monte Verde é se transportar para um pedacinho da Europa, com arquitetura alpina, lojas de artesanato, restaurantes temáticos, chocolaterias e cafés. Ali, o visitante pode provar os famosos fondues, chocolates artesanais e delícias mineiras, além de aproveitar a atmosfera romântica que o destino oferece.
Novidades também encantam o público. O Vila Leta é um espaço recente e muito procurado, inspirado nas vilas nórdicas, com restaurante temático e ambientação diferenciada que já se tornou um ponto de encontro em Monte Verde. Para uma experiência inusitada, o Ice Bar oferece um ambiente a -19°C, totalmente esculpido em gelo, com esculturas temáticas e dois drinks inclusos no ingresso. Já o Orquidário MV surpreende pela variedade de orquídeas, plantas carnívoras e espécies raras, ideal para quem aprecia o contato com a natureza.
Outra experiência única é a visita à Escola de Falcoaria, onde o visitante aprende sobre a antiga arte de treinar aves de rapina, podendo interagir de forma educativa e emocionante com essas espécies. Para os amantes da arte, a Unger’s Pottery House reúne a produção artesanal de cerâmica em peças exclusivas, além de permitir acompanhar o processo criativo dos artistas locais.
Onde ficar
A hospedagem completa a experiência com aconchego e sofisticação. A Pousada Pedras e Sonhos oferece suítes amplas com lareira, banheira de hidromassagem, ar-condicionado quente e frio e varanda com vista para as montanhas. Cercada pela natureza, é perfeita para famílias que buscam tranquilidade e privacidade. Já a Pousada Jardim da Mantiqueira alia localização central a um charmoso jardim arborizado. Seus chalés contam com aquecimento, banheira de hidromassagem e ar-condicionado em algumas unidades, além de um diferencial sustentável: carregador para carros elétricos. Ambas oferecem café da manhã farto, preparado com produtos frescos e regionais, e acesso facilitado por vias pavimentadas, garantindo praticidade nos dias frios ou chuvosos.
Mais informações: www.pedrasesonhos.com.br e www.
