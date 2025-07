Monte Verde é destino ideal para celebrar o Dia dos Pais em família O Dia dos Pais é uma excelente oportunidade para reunir a família em um ambiente tranquilo, cercado por natureza e com boa infraestrutura... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default

O Dia dos Pais é uma excelente oportunidade para reunir a família em um ambiente tranquilo, cercado por natureza e com boa infraestrutura para descanso e lazer. E nesse quesito, Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG), desponta como um dos destinos mais acolhedores da Serra da Mantiqueira. Localizado a cerca de 170 km da capital paulista, o vilarejo atrai visitantes de todas as idades com seu ar puro, paisagens exuberantes, clima ameno e variedade de atrações ao ar livre.

Entre os passeios favoritos das famílias estão as trilhas ecológicas, como as que levam à Pedra Redonda e à Pedra Partida, que proporcionam contato com a natureza e vistas impressionantes da região. As crianças e adultos também se encantam com atividades como passeios de quadriciclo, visita ao centrinho turístico com lojinhas e chocolaterias artesanais, e experiências gastronômicas que valorizam a culinária mineira com fondues, trutas, queijos, cachaças e doces típicos.

Para aproveitar tudo isso com conforto, duas pousadas se destacam em Monte Verde por sua estrutura e hospitalidade. A Pousada Pedras e Sonhos oferece suítes espaçosas com lareira, banheira de hidromassagem, ar-condicionado quente e frio e varanda com vista para as montanhas. O ambiente é tranquilo, ideal para famílias que buscam aconchego e praticidade em meio à natureza.

Já a Pousada Jardim da Mantiqueira combina localização central com um lindo jardim arborizado. Seus chalés contam com aquecimento, banheira de hidromassagem e ar-condicionado em algumas unidades, além de um diferencial importante: carregador para carros elétricos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

‌



Ambas servem um café da manhã completo, com produtos frescos e regionais, e têm fácil acesso por vias pavimentadas — o que facilita a chegada mesmo nos dias mais frios ou chuvosos.

Mais informações: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br.