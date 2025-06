Monte Verde (MG) é 5º destino mais procurado por casais do Brasil para Corpus Christi Levantamento da plataforma Booking, realizado entre 1º de março e 29 de maio, apontou o distrito de Camanducaia entre os locais mais... Cartão de Visita|Do R7 16/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h36 ) twitter

Levantamento da plataforma Booking, realizado entre 1º de março e 29 de maio, apontou o distrito de Camanducaia entre os locais mais buscados pelo pares do país para reservas entre os dias 19 e 22 de junho

Celebrado neste ano em 19 de junho, Corpus Christi caiu em uma quinta-feira e ocorrerá um dia antes da abertura do inverno no Brasil. E Monte Verde (MG) continua se destacando como um refúgio romântico no cenário nacional. Um levantamento realizado pela plataforma Booking, entre os dias 1º de março e 29 de maio, apontou que o distrito de Camanducaia foi o quinto destino mais procurado por casais brasileiros para o período do feriado prolongado. Só ficou atrás de Rio de Janeiro (RJ), Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e São Paulo (SP), que ocuparam as quatro primeiras posições, respectivamente, neste ranking de buscas por hospedagens realizadas neste site de reservas.



Consolidado como um dos mais tradicionais destinos nacionais nesta estação, o vilarejo do Sul de Minas espera pela vinda de turistas com diversos atrativos especiais para este intervalo de quatro dias de folga proporcionado pelo feriado. A localidade foi eleita um dos dez lugares mais acolhedores do país em 2025 na 13ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual promovida pela Booking, e é uma ótima alternativa para quem pretende desfrutar de uma viagem com conforto, boa gastronomia e diversas opções de passeios.

Localizado a apenas 160km de São Paulo e com natureza deslumbrante em meio à Serra da Mantiqueira, o vilarejo do Sul de Minas é ideal para os amantes do frio, sendo que este próximo inverno começará nesta sexta-feira. A MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) selecionou cinco dicas para os visitantes que forem até a charmosa localidade, com arquitetura de influência europeia, neste período do feriado prolongado de Corpus Christi. Confira:

‌



Mirante da Colyna Hotel & Spa

Instalado a 1.650 metros de altitude em um amplo espaço de natureza exuberante, o hotel possui uma arquitetura que privilegia a vista para as montanhas e conta com uma estrutura diferenciada. Para o feriado de Corpus Christi, a hospedagem está com 30% de desconto no valor das diárias, nas reservas feitas em seu site, para pacotes entre os dias 19 e 22 de junho. O estabelecimento conta com 42 habitações, divididas entre várias categorias de chalés e lofts, todos com espaço generoso, decoração requintada e equipados com lareira, calefação e hidromassagem. Já nas áreas de lazer há piscinas aquecidas e cobertas, academia, salão de jogos, quadra de tênis, um grande spa, uma trilha ecológica e ainda dois bons restaurantes, sendo um deles o Sierra 360, posicionado no topo de uma torre a 1600 metros de altitude e com piso giratório para proporcionar uma vista panorâmica total das montanhas. Em todo o período do feriado, o local contará com apresentações de música ao vivo. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-2613 e (35) 3438-2493 (WhatsApp).

‌



Combo Parque Oschin, VillaLeta e Sítio Cachoeira Família Oschin

‌



Três locais com amplas áreas abertas e belas paisagens em Monte Verde, o Parque Oschin, o VillaLeta e o Sítio Cachoeira Família Oschin são ótimas opções de passeios para famílias com crianças e estão com um combo promocional de ingressos que dão direito a frequentar as três atrações entre 19 e 22 de junho, sendo que, normalmente, o pacote de entradas garante o acesso por até três dias. No Parque Oschin, que abriga diferentes espécies de pássaros e outros animais, com destaque para as lhamas, e possui nascentes, araucárias e xaxins centenários, um playground e um restaurante, ocorre o Festival do Pinhão, com o tradicional café tropeiro e a apresentação da Sapecada do Pinhão sempre ao meio-dia.

No VillaLeta, que tem várias atrações de temática viking, como a exposição do Drakkar, réplica de barco usado pelos povos escandinavos, haverá shows de bandas que fazem tributo a Elvis Presley e Raul Seixas, às 13h e 16h ao longo do período do feriado. Já no sítio que integra esse combo e fica no bairro Pitangueiras, a cerca de 30 minutos de distância de Monte Verde, a cachoeira, a típica comida mineira e pescaria esportiva realizada em dois tanques são os maiores atrativos. Mais informações no site e pelo WhatsApp: (35) 99753-4333.

Espaço de Arte Cristina Bottallo

Situada na avenida Monte Verde, 2072, a galeria vai promover, ao longo de todo o período do feriado de Corpus Christi, oficinas criativas nas quais os participantes recebem aulas de diferentes técnicas artesanais e artísticas ao longo de todo o período do feriado de Corpus Christi. No dia 19 de junho, esse tipo de atividade pode ser agendada para os horários das 11h, 14h, 15h e 16h. Em seguida, no dia 20, o estabelecimento terá um Café com Arte especial, das 16h às 18h, com um belo trabalho feito com flores naturais prensadas em uma moldura entre vidros, sendo que essa aula inclui a degustação de uma bebida quente e uma especialidade gastronômica da cafeteria da casa. Já no final de semana do feriado serão ministradas oficinas com outros temas, com pinturas com a arte Bauer, aquarela, cianotipia, gel print e serigrafia, que podem ser marcadas para as 11h, 14h, 15h ou 16h. Nas oficinas, também abertas para crianças a partir de 4 anos de idade, os participantes poderão levar para casa os trabalhos que produzirem no local. Mais informações e inscrições, com a própria Cristina Bottallo, pelo WhatsApp: (11) 99171-7075.

Cucina da Villa Forneria

Reconhecido como o restaurante que oferece as melhores pizzas servidas em Monte Verde, o estabelecimento é uma ótima opção gastronômica para o período do feriado de Corpus Christi no vilarejo. Localizado na avenida principal do distrito, é uma vila gastronômica que reúne café, bistrô e pizzaria em um mesmo ambiente e possui um espaço descontraído e confortável, com áreas interna e externa, e utiliza massa de longa fermentação e molhos especiais com recheios de primeira qualidade em suas pizzas. Para o período entre os dias 19 e 22 de junho, a casa promete oferecer promoções especiais para alguns pratos e petiscos que também fazem parte do seu cardápio. Mais informações no perfil da casa no Instagram e pelo WhatsApp: (35) 99700-2210.

Agência Gamelinha’s Tour

A agência disponibiliza diversas opções de passeios que percorrem os principais pontos turísticos da área urbana e da natureza de Monte Verde. Um dos programas oferecidos aos clientes é o City Tour, que inclui passagens por uma cachaçaria com degustação gratuita, além de bosques, cascatas, castelo, mansão e fábricas de chocolates locais. A agência também traz opções de percursos na trilha da Pedra Redonda, na Fazenda Esperança e de quadriciclo, a cavalo e de tirolesa. Para o período entre os dias 19 e 22 de junho, todas as atrações estão com 20% de desconto, sendo que há serviço de traslado. E uma novidade que passou a ser disponibilizada aos clientes é um book digital personalizado de fotos com qualidade profissional registradas nos passeios. Mais informações no Instagram e pelo WhatsApp: (35) 91460-3755.