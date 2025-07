Monte Verde (MG) volta a ser atingido por forte geada e registra temperatura negativa pela terceira Distrito de Camanducaia fica novamente com as suas paisagens congeladas Cartão de Visita|Do R7 31/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h17 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Monte Verde voltou a ser atingido por uma forte geada e viu as estações meteorológicas locais registrarem -2,6ºC nesta quarta-feira. Essa foi a terceira vez no ano em que o distrito de Camanducaia tem os seus termômetros apontando temperaturas negativas. Anteriormente, o vilarejo havia contado com um frio intenso de -3ºC no dia 25 de junho e depois de -0,3ºC em 16 de julho.

As medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por sua vez, indicaram que a menor temperatura no tradicional destino turístico do Sul de Minas nesta quarta, até o início da manhã, foi de -1,8ºC. Essas informações foram confirmadas pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) e por Nelson Pacheco, conhecido como Senhor do Tempo na localidade, onde o empresário realiza medições meteorológicas há 25 anos.

A geada deixou diversas paisagens do distrito mineiro congeladas e voltou a proporcionar um belo espetáculo ao cobrir de branco os locais por onde passou. “Esse frio intenso cria novamente um ambiente ainda mais encantador no nosso charmoso vilarejo e é um atrativo especial para os turistas que visitam o distrito, que ficou mais uma vez com várias áreas de sua natureza esbranquiçadas pela geada”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.



E a previsão do tempo projeta novos dias gelados no destino mineiro. O The Weather Channel aponta a mínima de 4ºC e a máxima não passando dos 19ºC nesta quinta-feira. Já para o período entre sexta-feira e domingo, o canal meteorológico indica que as menores temperaturas vão variar entre 6ºC e 9ºC e as maiores chegando a apenas 21ºC.

Confira mais fotos e alguns vídeos das paisagens atingidas pelo frio intenso desta quarta-feira em Monte Verde neste link.