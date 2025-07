Mumuzinho volta a Manaus após quatro anos e faz show surpresa gratuito para mais de oito mil pessoas Neste final de semana, Mumuzinho apareceu de surpresa no show do cantor Uendel Pinheiro, no evento “Do Nada Um Pagode”, na Praia da... Cartão de Visita|Do R7 28/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Neste final de semana, Mumuzinho apareceu de surpresa no show do cantor Uendel Pinheiro, no evento “Do Nada Um Pagode”, na Praia da Ponta Negra, e levou o público ao delírio! Na inesperada apresentação, que contou com a presença de mais de oito mil pessoas, Mumu cantou alguns de seus sucessos, como “Fulminante”, “Dom de Sonhar”, “Eu Mereço Ser Feliz”, “Sou Céu ou Chão”, entre outros.

O projeto criado por Uendel consiste em anunciar, de forma inesperada pelas redes sociais, shows de pagode com as participações especiais de artistas consagrados. Nesta edição, o convidado foi Mumuzinho, que estava na cidade para cantar em um casamento e aceitou o convite para se apresentar gratuitamente ao público manauara.

“Vim a Manaus para cantar em um casamento e o @uendelpinheiro me chamou pra matar a saudade desse povo que eu amo! Mas ó, EU VOU VOLTAR, HEIN!”, escreveu Mumuzinho na legenda de uma publicação em suas redes sociais.

“Manaus! Que dia! Que festa! ‘Do Nada Um Pagode’ continua sendo algo inexplicável! Obrigado @mumuzinho pelo carinho comigo e com o povo manauara! Depois de um tempo, você volta e é recebido como merece! Deus te abençoe sempre. Manaus, fica ligado… porque é Do Nadaaaaa!”, postou Uendel.