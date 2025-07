Música de Double You e Bruno Martini ganha novo remix assinado por Rick Bonadio A nova versão expande o alcance da colaboração entre Bruno Martini e Double You, reforçando o caráter internacional do projeto e abrindo... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h37 ) twitter

A nova versão expande o alcance da colaboração entre Bruno Martini e Double You, reforçando o caráter internacional do projeto e abrindo caminhos para estratégias de divulgação em mercados diversos

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça o single em todas as plataformas digitais

Após o lançamento de “Runaway Child”, parceria entre a icônica banda Double You e o DJ e produtor Bruno Martini, a faixa ganha agora uma nova leitura voltada para as pistas com o lançamento de “Runaway Child (Rick Bonadio Remix)”, já disponível em todas as plataformas pela Midas Music.

Assinado por Rick Bonadio, um dos nomes mais respeitados da produção musical no Brasil, o remix mergulha no universo do Afro House, combinando beats tribais, texturas eletrônicas e uma energia vibrante pensada para agitar playlists de pista, eletrônica e good vibes. “Esse remix une Brasil e Itália com elementos que falam diretamente com o público global. É uma leitura mais ousada da faixa original, feita para a pista e com identidade própria”, destaca Rick.

A nova versão expande o alcance da colaboração entre Bruno Martini e Double You, reforçando o caráter internacional do projeto e abrindo caminhos para estratégias de divulgação em mercados diversos. O remix chega como aposta certeira para playlists segmentadas e eventos que buscam sonoridades dançantes com autenticidade cultural. “Rick trouxe uma perspectiva completamente nova para a música. Ele conseguiu manter a essência da faixa, mas transportando tudo para um ambiente ainda mais pulsante e contemporâneo”, comenta Bruno Martini.

Com a fusão entre gerações e estilos já presente na versão original, um encontro entre pai e filho, entre pop e eletrônico, o remix de “Runaway Child” amplia ainda mais a versatilidade do projeto. A faixa original, produzida por Gino Martini, William Naraine, Marco Canepa e Bruno Martini, foi construída entre estúdios na Europa e no Brasil, resultando em uma obra que celebra tanto a nostalgia dos anos 90 quanto a inovação da cena atual.

A estratégia de lançamento inclui ainda uma versão acústica prevista para as próximas semanas, criando uma narrativa multifacetada em torno da canção e prolongando seu ciclo de vida nas plataformas, com abordagens distintas para diferentes públicos e moods.

Com mais de 1,9 bilhão de streams no Spotify, Bruno Martini é hoje um dos principais nomes da música eletrônica brasileira no cenário internacional, enquanto o Double You continua a marcar presença como referência na música pop e dance global. Agora, com a assinatura de Rick Bonadio, também sócio da Beeside Records ao lado de Bruno e Edo Van Duijn, a faixa ganha ainda mais força, somando credibilidade, alcance e inovação.

“Runaway Child (Rick Bonadio Remix)” é um convite para dançar, sentir e celebrar o encontro de mundos, com batida forte e alma eletrônica.