Musical em homenagem a Raul Seixas entra em cartaz em teatro recém-inaugurado no Centro de São Paulo A partir de 10 de abril, o recém-inaugurado Teatro-D-Jaraguá, localizado dentro do Hotel Nacional Inn Jaraguá, no coração do Centro... Cartão de Visita|Do R7 09/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h06 )

A partir de 10 de abril, o recém-inaugurado Teatro-D-Jaraguá, localizado dentro do Hotel Nacional Inn Jaraguá, no coração do Centro de São Paulo, será palco de uma homenagem ao mestre da música brasileira, Raul Seixas. O espetáculo "Raul Seixas - O Musical" oferece ao público uma experiência única ao revisitar a trajetória de um dos artistas mais autênticos da história da música nacional.



Além de ser uma excelente opção cultural para quem deseja vivenciar a energia vibrante da cidade, o Teatro-D-Jaraguá se destaca por sua localização privilegiada, próxima aos principais pontos da capital. O espaço, recém-inaugurado, proporciona uma programação diversificada e de alta qualidade, oferecendo aos espectadores uma imersão completa nas artes. Com sua estrutura moderna, o teatro garante uma experiência memorável para aqueles que buscam cultura e entretenimento em São Paulo.

Sobre o espetáculo:

"Raul Seixas, o Musical", mergulha na essência do ícone da música brasileira, apresentando uma noite insone em que Raul Seixas revisita sua vida, sua obra e seus pensamentos mais profundos sobre a liberdade, a arte e a sociedade. A peça, com um tom confessional e emocionalmente intenso, leva-nos pelos bastidores da mente inquieta do artista, refletindo sobre os rumos do Brasil e questionando o papel da música na transformação social.

Ao longo da apresentação, 21 canções de Raul Seixas ganham vida no palco, incluindo clássicos atemporais, como "Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás", "Maluco Beleza", "Tente Outra Vez" e "Gita". A performance é uma verdadeira viagem no tempo, que resgata a força da "Sociedade Alternativa" de Raul, um movimento que, mesmo em um contexto social ainda marcado por polarizações, segue sendo extremamente atual.

‌



O musical conta com a atuação de Bruce Gomlevsky no papel de Raul Seixas. A direção e dramaturgia ficam por conta de Leonardo da Selva, que traz para o palco a intensidade e a poesia do artista em uma narrativa visceral e tocante. As apresentações começam em 10 de abril e vão até 29 de junho, às quintas, sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 19h. Confira os ingressos aqui.

Além do musical, outras peças estarão em cartaz, mas no mês de março. Uma delas é "Outra Revolução dos Bichos", que ficará em cartaz até o dia 27 de março. Com uma proposta de reflexão sobre o poder e a resistência na atualidade, a peça é baseada no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Com dramaturgia de Daniela Pereira de Carvalho e encenação de Bruce Gomlevsky, a produção foca na descoberta de uma expressão corporal e vocal para os personagens-bichos, afastando-se do naturalismo interpretativo. Nesta versão em formato de monólogo, o ator Gustavo Damasceno dá vida ao protagonista e narrador, o porco Napoleão, além de se desdobrar em vários outros personagens da fazenda. As apresentações acontecem todas as terças, quartas e quintas, às 20h.



Outra peça em cartaz neste mês é “Um Tartufo”. A história acompanha Orgon, um homem de posses que cai nas garras de Tartufo, um falso religioso e charlatão. Apesar de sua família perceber rapidamente o caráter de Tartufo, Orgon se deixa cegar pela falsa devoção do charlatão, tratando-o como um líder espiritual e lhe oferecendo regalias. A peça, que dispensa o uso de texto falado, é marcada pela expressão corporal e se destaca pela crítica à manipulação, hipocrisia e ingenuidade, mantendo a essência da sátira social presente na obra original de Molière. Ela estará em cartaz até o dia 30 de março, às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h.



Boiler Plate – Nacional Inn

A Nacional Inn Hotéis teve início no ano de 1970, em Poços de Caldas (MG), e hoje está presente em oito estados e 30 destinos. Atualmente, as unidades em São Paulo são: Dan Inn Planalto, Dan Inn São Paulo Higienópolis, Nacional Inn São Paulo, Euro Suite São Paulo e agora Nacional Inn Jaraguá. No segmento corporativo, realiza reservas online, tarifas corporativas negociadas, facilidade de check-in online, cadastro fácil e condições diferenciadas de pagamento. Em lazer, possui amplas e completas estruturas para o entretenimento. A rede disponibiliza programas especiais para grupos e as unidades dispõem de amplos espaços para a realização de celebrações, eventos sociais e corporativos. São mais de 230 salas espalhadas de Norte a Sul do Brasil.