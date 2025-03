Musical 'Território do Amor' estreia dia 5 de abril Com texto de Gabriel Chalita, direção geral de José Possi Neto e direção musical de Daniel Rocha, espetáculo tem uma curta temporada... Cartão de Visita|Do R7 26/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h06 ) twitter

Com texto de Gabriel Chalita, direção geral de José Possi Neto e direção musical de Daniel Rocha, espetáculo tem uma curta temporada de estreia no Teatro Sérgio Cardoso, de 5 a 27 de abril

O que une as saudosas cantoras brasileiras Elizeth Cardoso, Maysa, Dalva de Oliveira e Dolores Duran com a norte-americana Maria Callas, as francesas Barbara e Edith Piaf, a argentina Mercedes Sosa e a alemã Marlene Dietrich? É justamente o fato de que todas elas, em seus diferentes tempos e sociedades, cantaram cada uma à sua maneira as delícias e dissabores do amor.

O musical Território do Amor, com texto de Gabriel Chalita, lança justamente um olhar para o que essas vozes poderosas e icônicas cantam a respeito desse que é o mais complexo dos sentimentos humanos. O espetáculo, que ainda tem direção geral de José Possi Neto e direção musical de Daniel Rocha, tem uma curta temporada de estreia no Teatro Sérgio Cardoso, na Sala Nydia Lícia , de 5 a 27 de abril, com apresentações às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 16h.

Com uma atmosfera onírica e poética, a peça reúne todas essas lendas da música mundial em uma mesma barca, com destino incerto. Conduzidas por um barqueiro à luz do luar, elas navegam aquelas águas misteriosas enquanto contam e cantam seus amores a partir dos grandes temas que foram eternizados em suas carreiras.

‌



O grande personagem da peça, segundo Chalita, é o próprio amor. “Essas mulheres fascinantes - tanto as brasileiras como as de outras línguas - surgem para serem ao mesmo tempo servas e senhoras do amor. E, graças ao jogo dramático, nós questionamos: para onde elas estariam indo? Para onde vamos quando o amor nos encontra?”, indaga.

Ainda de acordo com o autor, o musical é sobre a vida. “Ou sobre o amor que se vive na vida, o que permanece mesmo quando a vida que se conhece não permanece. Essas mulheres amaram seus amantes, a música e o cantar. Elas também sofreram de amor, mas é possível viver sem sofrer de amor? Enquanto pesquisava suas vidas e suas canções ficava mais fascinado com os percursos de dor e de superação de cada uma delas. Suas canções permaneceram”, acrescenta.

‌



Para dar voz a essas homenageadas, estão no elenco Badu Morais (Elizeth Cardoso), Bianca Tadini (Maria Callas), Daniela Cury (Barbara), Fernanda Biancamanno (Edith Piaf), Ju Romano (Dalva de Oliveira), Larissa Goes (Dolores Duran), Maria Clara Manesco (Marlene Dietrich), Neusa Romano (Maysa), Tatiana Toyota (Mercedes Sosa) e Leticia Mamede (swing). Já o barqueiro é interpretado pelo ator, cantor e instrumentista Marco França.

A encenação

‌



Para falar sobre um sentimento tão complexo e misterioso, a encenação explora essa atmosfera onírica e surrealista. “A escrita do Gabriel Chalita é poética e não obedece aos cânones e à dramaturgia da Broadway. Isso nos dá uma grande liberdade para tradução visual e estética do espetáculo. Estamos trabalhando elementos do sonho, um tempo que não é da realidade imediata - já que muitas dessas vozes jamais se encontraram na realidade e estão unidas pela cena onírica e por suas músicas”, explica o diretor José Possi Neto.

Ele ainda conta que os sucessos das cantoras homenageadas também serviram para nortear o trabalho com as atrizes. “As músicas são a nossa grande referência para a minha direção e para a construção do espetáculo. Elas serviram como um guia para as atrizes construírem suas personagens, além de informações, registros, vídeos sobre a vida das cantoras. Mas encontramos uma disparidade muito grande na quantidade de material de pesquisa sobre elas. Há, por exemplo, poucos materiais sobre Dolores Duran. Então, também estudamos como se comportavam as mulheres na sociedade de cada uma delas”, conta Possi sobre a criação.

Um dos principais desafios para a concepção musical do espetáculo, de acordo com Daniel Rocha, é a enorme diversidade de estilos musicais e sonoridades que marcaram a carreira de cada uma das homenageadas. “Temos desde o universo sinfônico de Câmera ao samba canção, ao chorinho e à marcha-rancho do carnaval do início do século 20. Então, tivemos que trabalhar com uma maestrina que toca teclado com timbres variados e uma banda formada por cinco multi-instrumentistas que tocam violoncelo, violão 7 cordas, cavaquinho, bandolim, guitarra, sax, clarinete, flauta, bateria, percussão, glockenspiel e outros”, antecipa o diretor musical.

“A maioria das canções tem comentários de todas as vozes. Eu acho que isso é o que une musicalmente todas as essas canções tão diversas assim, de tantos lugares diferentes e de estilos musicais diferentes, né?”, acrescenta.

O espetáculo ainda tem coreografia de Kátia Barros, figurinos de Kleber Montanheiro, cenografia de Renato Theobaldo, desenho de som de Eduardo Pinheiro, desenho de luz de Wagner Freire, visagismo de Emi Sato e direção de produção de Marilia Toledo e Emilio Boechat.

Território do Amor é realizado pela Ice Cream And Drama Produções, apresentado pela Brasilcap e conta com patrocínio master de Yduqs, com apoio cultural de Vibra e com apoio de Hyundai pela Lei Rouanet e Matriarca Café.

Ficha Técnica

Texto: Gabriel Chalita

Encenação e Direção de Arte: José Possi Neto

Direção musical /Arranjos / Composições Adicionais: Daniel Rocha

Coreografia e direção de movimento: Kátia Barros

Figurinista: Kleber Montanheiro

Cenógrafo: Renato Theobaldo

Desenho de som: Eduardo Pinheiro

Desenho de luz: Wagner Freire

Visagismo: Emi Sato

Direção de produção: Marilia Toledo e Emilio Boechat

Elenco:

Badu Morais – Elizeth Cardoso

Bianca Tadini – Maria Callas

Daniela Cury - Barbara

Fernanda Biancamanno - Edith Piaf

Ju Romano – Dalva de Oliveira

Larissa Goes – Dolores Duran

Leticia Mamede - Swing

Maria Clara Manesco – Marlene Dietrich

Neusa Romano - Maysa

Tatiana Toyota – Mercedes Sosa

Marco França – Barqueiro

Coro (selecionadas por audição do Instituto Baccarelli).

Gabriela Lira

Luciana Lira

Bárbara Viana

Duda Garcez

Gabriela Evaristo

Gabrielly Neves

Apresentado por: Brasilcap

Patrocínio Master: Yduqs

Apoio Cultural: Vibra

Apoio: Hyundai e Matriarca Café

Produção: Domínio Público

Realização: Ice Cream And Drama Produções

Sinopse

Uma embarcação conduz mulheres que marcaram a história com suas histórias de amor e de dor. Com suas glórias e suas mágoas. Vidas que se cruzam em tempos e espaços diferentes. Vidas semelhantes no sentir.

São elas Elizeth Cardoso, Maysa, Dalva de Oliveira e Dolores Duran. Que se encontram com Maria Callas, Barbara, Edith Piaf, Mercedes Sosa e Marlene Dietrich.

As canções permeiam o espetáculo e o texto navega nos mais profundos sentimentos humanos. Na alegria da vida, o abandono. No prazer, o medo. Na chegada, a partida.

A peça traz o mistério da morte e o mistério da vida. Tudo com a leveza musical, que compõe para alguns a recordação de lindas canções e para outros o aprendizado. O amor nunca sai de cena.

Serviço

Território do Amor, de Gabriel Chalita

Temporada: 5 a 27 de abril de 2025

Às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 16h*

*Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.

Teatro Sérgio Cardoso (Sala Nydia Lícia)

Endereço: Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista

Ingressos:

Plateia Lateral: R$ 150,00

Plateia Central: 200,00

Balcão: 100,00

Ingressos populares: de R$ 39,60

Vendas online em www.sympla.com.br

Classificação: Livre

Duração: 2h15 (com 15 minutos de intervalo)

Capacidade: 827 lugares

Acessibilidade: teatro acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Acessibilidade para deficientes visuais: Audiodescrição

Acessibilidade para deficientes auditivos: Libras

Acessibilidade para deficientes intelectuais: Atendimento especial e oferecimento de abafadores de som pessoas neuro divergentes e com transtorno do espectro autista (TEA).

CANAIS OFICIAIS DE VENDA

Bilheteria on-line

www.sympla.com.br

Bilheteria física – sem taxa de conveniência

R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01326-010

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 14h às 19h. Em dias de espetáculo, das 14h até o horário de início da sessão.

Contato: (11) 3288-0136

Reservas de grupo:

bilheteria@amigosdaarte.org.br e grupoentretenimentoecultura@ gmail.com