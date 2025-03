Naiara Azevedo celebra Carnaval com moda sustentável e figurinos handmade Cantora se uniu a artesãos locais para promover o consumo consciente e apoiar a sustentabilidade durante folia Cartão de Visita|Do R7 06/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantora se uniu a artesãos locais para promover o consumo consciente e apoiar a sustentabilidade durante folia

Naiara Azevedo trouxe uma proposta inovadora e sustentável para o Carnaval deste ano. Em uma ação que uniu moda, conscientização e artesanato local, a cantora escolheu usar em seus shows figurinos exclusivamente handmade (feitos à mão), como parte de um projeto de sustentabilidade na moda.

Além de enaltecer o trabalho dos artesãos, o projeto busca incentivar o consumo consciente. "A moda é uma forma de expressão, e, ao mesmo tempo, um reflexo das nossas escolhas. Esse setor é um dos mais poluentes do planeta e muitas pessoas não têm consciência dessa realidade. Por isso, decidi adotar o handmade, uma prática que resgata o trabalho manual e dá visibilidade a quem luta para manter suas tradições vivas em um mundo cada vez mais industrializado", comenta Naiara.

Em parceria com sua stylist e embaixadora Moda Sustentável para a Agenda de 2030 ONU Maris Tavares (@maristavaress), os figurinos escolhidos para o Carnaval foram confeccionados pela Lory Crochê (@loryartxroche), enquanto os adereços de cabeça foram feitos por Léo Silva (@leosilvafashiondesigner). Cada peça é carregada de história e de um simbolismo profundo, assim representa o esforço e a dedicação de quem ainda acredita na produção artesanal como uma forma de arte, assim como é nesta data tão importante para o país.

Promovendo a beleza única e a originalidade das roupas carnavalescas, Naiara teve como objetivo inspirar seus fãs e o público em geral a repensarem seus hábitos de consumo. A artista defende que, com pequenas atitudes, todos podem fazer a diferença na preservação do meio ambiente, assim foi no Carnaval do ano passado em que ela representou os animais em extinção e o São João que foi em homenagem à força da mulher nordestina, com o tema “Marias do Sertão”.