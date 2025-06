Nando Reis e Tiago Iorc comandam o fim de semana dos namorados no Qualistage O amor está no ar no Qualistage, principal palco do Brasil! Para comemorar o dia dos namorados, em junho, a casa escalou dois dos principais... Cartão de Visita|Do R7 09/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h36 ) twitter

O amor está no ar no Qualistage, principal palco do Brasil! Para comemorar o dia dos namorados, em junho, a casa escalou dois dos principais nomes do pop-rock romântico brasileiro, de diferentes gerações. O dia 12 de junho trará Nando Reis no show “Especial Namorados”, às 21h30, enquanto, dois dias depois Tiago Iorc será a atração a derreter os corações, no mesmo horário.

As composições de Nando Reis, um dos principais nomes da música popular brasileira, ultrapassam o tempo. Com mais de 40 anos de carreira, ele criou canções que emocionam e atingem a sensibilidade como poucos.

No próximo dia 12 de junho, Nando sobe ao palco do Qualistage com o “Especial Namorados”. O show, que deve contar com participações especiais, tem como roteiro sua ligação pessoal com as histórias de suas obras ao longo do tempo. Não devem faltar sucessos como “All star”, “Por onde andei”, “Relicário” e “Pra você guardei o amor”.

Já Tiago Iorc retorna aos palcos após o grande sucesso de 2024, em curta temporada, com a turnê “Noite dos Namorados”, no dia 14, para um show romântico e íntimo, em formato voz e violão, criado especialmente para celebrar a data mais apaixonante do ano. A turnê oferece uma atmosfera especial, e o repertório promete emocionar os fãs, com grandes sucessos como “Amei te ver”, “Coisa linda” e “Tangerina, em formato mais intimista, além de interpretações de clássicos românticos nacionais e internacionais.

– A música tem esse poder de eternizar momentos e histórias de amor. Estou animado para compartilhar essa experiência com o público mais uma vez – diz Tiago.

Nando Reis

Data: 12 de junho (quinta-feira)

Show às 21h30

A casa abre às 19h30

Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

Valores: a partir de R$ 80,00

Ingressos: https://qualistage.com.br/ nando-reis

Ou na Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ – De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Capacidade da casa: 9 mil em pé / 3.500 sentados

Faixa etária: a partir de 18 anos

Tiago Iorc

Sábado - 14 de junho (sábado)

Show às 21h30

A casa abre às 19h30

Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

Valores: a partir de R$ 60,00

Ingressos: https://qualistage.com.br/ tiago-iorc

Ou na Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ – De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Faixa etária: a partir de 18 anos