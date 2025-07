Narcotic Flowers: o Boticário e Gabriel Wickbold celebram a perfumaria de nicho com obras exclusivas O artista protagoniza experiência que aproxima a perfumaria da arte contemporânea, refletindo o DNA sofisticado da marca Cartão de Visita|Do R7 14/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h57 ) twitter

O artista protagoniza experiência que aproxima a perfumaria da arte contemporânea, refletindo o DNA sofisticado da marca

Unindo o mundo da arte à perfumaria de nicho, o Boticário, a marca de perfumaria preferida dos brasileiros*, apresenta Privée Narcotic Flowers Belladonna, Tobacco e Poppy, coleção de edição limitada inspirada nas flores narcóticas beladona, papoula e tabaco, por meio de uma colaboração inédita com o artista Gabriel Wickbold. O renomado artista visual e fotógrafo traduz a intensidade e o enigma das fragrâncias em três obras autorais, exclusivas, que formam o ponto central da narrativa visual e sensorial da coleção.

Celebrando a arte da perfumaria e o encontro com a contemporaneidade de Wickbold, o Boticário promoverá uma mostra, disponível a partir do dia 9 de julho, quarta-feira, em São Paulo. Localizado na galeria do artista, o espaço exaltará as três obras exclusivas, inspiradas nas fragrâncias de Privée Narcotic Flowers. As obras e fragrâncias estarão em exposição por 10 dias, com visitação aberta ao público, oferecendo uma imersão sensorial única aos visitantes.

Com uma concepção estética visual ousada e provocativa, a comunicação traz direção criativa que evoca a modernidade por meio de cores líquidas, contornos etéreos e atmosferas oníricas. Com essa estratégia, o Boticário consolida-se não apenas como referência em perfumaria de nicho, mas também como marca conectada aos universos da arte e da cultura. Segundo Carolina Carrasco, diretora-executiva de Comunicação e Branding do Boticário, as flores narcóticas e as paletas cromáticas conduzem a campanha de forma sinérgica, traduzindo os elementos sensoriais da perfumaria em uma linguagem visual potente.

‌



“A perfumaria é, para nós, uma forma latente de arte. Cada fragrância carrega a potência de provocar sentimentos, emoções e memórias, assim como apreciar uma obra de arte. Ao unir esses dois universos, queremos provocar todos os sentidos e convidar o público a sentir, ver e vivenciar a beleza das flores narcóticas de um novo jeito – tudo isso embasado por nossa expertise em perfumaria de nicho”, aponta.

No ano passado, para o lançamento de Privée – La Collection Aux Légumes, Privée mergulhou na arte da gastronomia. Este ano, ainda mais alinhada às tendências de consumo e provocando a arte contemporânea, a marca de perfumaria de nicho busca aprofundar-se no universo da arte visual, em proposta que promove uma experiência elevada ao consumidor.

‌



Para Gabriel Wickbold, as criações partiram de uma premissa sinestésica em que cada fragrância emana uma vibração única. “As peças criadas exclusivamente para Privée Narcotic Flowers representam mais do que uma coleção de imagens, fazem parte de um manifesto visual que materializa a força da percepção e da criação humana”, comenta.

Por meio de cores, formas e texturas, Wickbold transforma os acordes olfativos em composições visuais, tornando tangíveis aos olhos as sensações que antes pertenciam apenas ao campo do invisível – como o cheiro, a memória e a emoção. O resultado é uma obra que conecta arte e perfumaria de forma profundamente sensorial e emocional.

‌



SERVIÇO

Gabriel Wickbold Studio & Gallery

Quando: de 09 a 19 de julho

Endereço: R. Lourenço de Almeida, 167 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira | 11:00–18:00

