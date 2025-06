Nascente Azul é destino completo para curtir durante o inverno O clima típico do inverno transforma as paisagens de Bonito, no Mato Grosso do Sul, o que faz da estação um momento imperdível para... Cartão de Visita|Do R7 26/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h16 ) twitter

O clima típico do inverno transforma as paisagens de Bonito, no Mato Grosso do Sul, o que faz da estação um momento imperdível para visitar o destino. Com menor incidência de chuvas durante este período, as águas de Bonito atingem o grau máximo de limpidez, ficando ainda mais cristalinas.

Mesmo no inverno, os dias são, em sua maioria, ensolarados em Bonito, com uma temperatura que pode chegar aos 25ºC. Ainda assim, quando esfria, a flutuação da Nascente Azul continua como uma excelente experiência, pois o rio deste complexo de ecoturismo se mantém em torno de 24ºC o ano todo. Nos dias mais frios, o rio da Nascente Azul chega a ficar coberto por uma névoa, um visual mágico criado graças à diferença entre a temperatura do meio externo (mais baixa) e a da água (mais alta).

Para que a experiência dos visitantes seja ainda mais confortável, a Nascente Azul fornece para a flutuação roupas de neoprene, material que ajuda a manter a temperatura corporal, além de transporte fechado com proteção contra o vento, duchas aquecidas no receptivo e chá e café com bolachas servidos após a atividade.

A Nascente Azul é o passeio ideal para aqueles que buscam uma reconexão com a natureza, com atrações que todos da família podem curtir juntos. O balneário da Nascente Azul – cujo acesso está incluso no ingresso da flutuação – também tem como diferencial uma série de atividades fora da água, como um incrível conjunto de trilhas autoguiadas, a delicada e imponente cachoeira das tufas calcárias para contemplação, paisagens panorâmicas da Serra da Bodoquena e muitos pontos instagramáveis para fotos memoráveis.

Para os mais aventureiros, o complexo da Nascente Azul oferece ainda o Adventure, com uma tirolesa de tirar o fôlego ao longo de 450 metros de extensão e uma vista privilegiada e o emocionante pêndulo humano, que leva o participante a desafiar os limites da gravidade.

Nascente Azul

Rodovia Bonito Bodoquena, km 22 – Bonito/MS

Mais informações em: nascenteazul.com.br