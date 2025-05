Nation of Language lança o single “Inept Apollo” Nation of Language — o trio de Brooklyn, NY, composto por Ian Richard Devaney (vocal e guitarra), Aidan Noell (sintetizador) e Alex... Cartão de Visita|Do R7 17/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 18h03 ) twitter

Nation of Language — o trio de Brooklyn, NY, composto por Ian Richard Devaney (vocal e guitarra), Aidan Noell (sintetizador) e Alex MacKay (baixo) — lança seus novos projetos mundialmente a partir de 2025. Hoje, celebramos o anúncio com o lançamento do videoclipe do novo e vibrante single “Inept Apollo”, dirigido por John MacKay. A música já está disponível em todas as plataformas digitais via Sub Pop.

Devaney comenta sobre “Inept Apollo” e seu videoclipe: "O trabalho é um alívio para a dor. Seja um emprego remunerado ou simplesmente algo no qual você se joga de corpo e alma, ter uma direção, entrar em estado de fluxo, pode desviar o foco do peso no coração. Então, após perdas da vida, em momentos de desespero, decidimos mergulhar de cabeça no trabalho, sempre que podemos. Mas o processo artístico também tende a ser quando a síndrome do impostor dá as caras — quando minha voz interior começa a espiralar: 'esse é o melhor mecanismo de enfrentamento que eu tenho à disposição e nem sei se sou qualificado para isso'."

"O vídeo que acompanha a música é incrível, feito pelo nosso amigo e irmão John MacKay: é uma homenagem às buscas criativas e, de certa forma, representa a sensação de viver numa cidade como artista. O vídeo parece um passeio por um velho galpão no Brooklyn, cheio de salas de ensaio e estúdios, cada uma ocupada por artistas tentando se expressar e entender seu lugar no mundo. Não importa o quão bizarro o ato possa parecer ou o quanto de dor e dúvida passe pela cabeça do criador — o belo é o ato de tentar e continuar, não o produto final ou qualquer noção de 'sucesso'. O poder da criação pertence a todos nós; não exige aprovação de ninguém.”

Nation of Language atraiu um público internacional fiel e em rápido crescimento com sua abordagem dançante e apaixonada do new wave, pós-punk e shoegaze. Lançaram três álbuns: Introduction, Presence (2020), A Way Forward (2021) e Strange Disciple (2023). A banda já apareceu em veículos como Billboard, The New York Times, Document Journal, Brooklyn Vegan, MOJO, NME, Pitchfork, Stereogum e se apresentou no The Late Show with Stephen Colbert. Nation of Language se tornou queridinha no circuito de festivais internacionais, conquistando públicos em eventos como Austin City Limits, Desert Daze, Pitchfork Festival, Primavera Sound, Pukkelpop, Corona Capital, Outside Lands, Bonnaroo, entre muitos outros.

O álbum mais recente, Strange Disciple, e seus singles apareceram em diversas listas de "Melhores de 2023", ganhando o título de “álbum do ano” pela loja britânica Rough Trade e ficando em segundo lugar na lista anual da KEXP. Recentemente, “Weak In Your Light” foi destaque no episódio final da série de sucesso da Netflix, You.

Nation of Language online:

